LMB: así se juegan los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol hasta la Serie del Rey

El camino rumbo a la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) ya está definido y promete emociones de principio a fin. Con un sistema que premia el rendimiento en temporada regular y ofrece una segunda oportunidad a los equipos más competitivos, la postemporada arranca con enfrentamientos de alto nivel.

CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS DE DESEMPATE

Al finalizar la campaña regular, seis equipos por cada zona (Norte y Sur) avanzan a la postemporada, ordenados según su porcentaje de victorias y derrotas.

En caso de empate, el primer criterio es el dominio directo en los juegos entre los clubes implicados, seguido por el diferencial de carreras en la temporada.

CÓMO SE DISPUTAN LAS SERIES

La primera ronda enfrenta al sexto lugar contra el primero, al quinto contra el segundo y al cuarto contra el tercero. Los ganadores avanzan a las Series de Zona, junto con un equipo Comodín: el derrotado que haya jugado más partidos en la serie inicial.

El Comodín siempre enfrentará al mejor sembrado que no haya tenido como rival en la primera fase y comenzará como visitante en todas las series posteriores, incluida la Serie del Rey, si logra llegar. En caso de que ambos Comodines lleguen a la final, la localía se definirá por el porcentaje de victorias en la temporada regular.

Todas las rondas se juegan al mejor de siete encuentros con el formato 2-3-2, comenzando en casa del equipo mejor clasificado.

CALENDARIO DE LA POSTEMPORADA 2024 DE LA LMB

Primer Playoff (3 al 12 de agosto)

Zona Norte: del 3 al 11 de agosto

Zona Sur: del 4 al 12 de agosto

Series de Zona (13 al 22 de agosto)

Zona Norte: del 13 al 21 de agosto

Zona Sur: del 15 al 23 de agosto

Series de Campeonato (23 de agosto al 1 de septiembre)

Zona Norte: del 23 al 31 de agosto

Zona Sur: del 24 de agosto al 1 de septiembre

Serie del Rey (3 al 11 de septiembre)

Con este formato, cada duelo será decisivo y cada carrera podría marcar la diferencia en la lucha por el título más importante del beisbol profesional en México.