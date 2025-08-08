Playoffs de la LMB: Cuándo y dónde ver en vivo todos los partidos de la primer serie

La emoción del diamante está de regreso con los Playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) 2025, y los aficionados ya cuentan las horas para el arranque de la primera serie de la postemporada, donde solo los mejores equipos de cada zona lucharán por el campeonato.

Aunque la temporada regular aún está por cerrar, ya se conocen 11 de las 12 novenas clasificadas. En la Zona Norte, los clasificados son:

Sultanes de Monterrey (mejor equipo del torneo)

Toros de Tijuana

Acereros de Monclova

Tecolotes de los Dos Laredos

Algodoneros Unión Laguna

Charros de Jalisco

Por la Zona Sur, tienen su lugar asegurado:

Diablos Rojos del México

Guerreros de Oaxaca

Piratas de Campeche

Pericos de Puebla

El Águila de Veracruz

La última plaza del Sur se definirá entre Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco y Bravos de León, que aún están en disputa.

CALENDARIO DE LA PRIMERA RONDA DE LOS PLAYOFFS DE LA LMB 2025

La primera ronda, también conocida como "Primer Playoff", se jugará bajo el formato de serie al mejor de siete, es decir, el primero que gane cuatro juegos avanza.

Zona Sur : del 9 al 18 de agosto

: del 9 al 18 de agosto Zona Norte: del 10 al 19 de agosto

¿DÓNDE VER LOS JUEGOS EN VIVO DE LA PRIMERA SERIE DE LOS PLAYOFFS DE LA LMP 2025?

Si quieres seguir cada jugada gratis, sintoniza en Canal 22 y TV Azteca. También podrás ver los encuentros a través de canales de paga como ESPN, TUDN, TVC Deportes, AYM Sports, Hi Sports y Multimedios.

Y para quienes prefieren el streaming, las plataformas con derechos de transmisión son:

Disney+ +

+ ViX

Caliente TV

Jonrón TV

LMB.TV

Así que no hay pretextos, ya sea en televisión abierta, cable o en línea, los Playoffs de la LMB 2025 prometen duelos cargados de emoción, batazos y pasión beisbolera. Que comience la batalla por la Serie del Rey.