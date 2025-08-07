  • 24° C
Chivas y Cruz Azul se despiden de Leagues Cup 2025 con triunfo: así fue su cierre en el torneo

Guadalajara y La Máquina deberán poner su atención en la Liga MX donde tendrán acción este fin de semana en la jornada 4 del Apertura 2025

Ago. 07, 2025
La participación de los equipos mexicanos Chivas y Cruz Azul en la Leagues Cup 2025 llegó a su fin sin lograr avanzar a la siguiente fase, aunque ambos conjuntos cerraron su actuación con resultados positivos que dejaron sensaciones mixtas entre sus aficionados.

CHIVAS VENCE AL FC CINCINNATI Y CONSIGUE SU PRIMERA VICTORIA

Chivas consiguió su primera victoria histórica en el torneo al vencer 2-1 al FC Cincinnati. Aunque ya estaban eliminados antes del encuentro, el equipo de Gabriel Milito mostró una mejoría notable en su funcionamiento.

Efraín Álvarez fue la figura del partido, marcando de penal y asistiendo a Armando González para el segundo gol. El "Rebaño" mostró un estilo más definido: presión alta, posesión y una ofensiva más conectada.

Sin embargo, finalizaron su participación en la sexta posición del grupo con cinco puntos, quedándose una vez más sin superar la fase de grupos, como ha ocurrido en todas sus ediciones.

CRUZ AZUL EMPATA Y GANA EN PENALES ANTE COLORADO RAPIDS

Cruz Azul, por su parte, empató 2-2 ante Colorado Rapids y se llevó el punto extra en penales. El equipo de Nicolás Larcamón se recuperó de una desventaja de 0-2, con un autogol del rival y un golazo de volea de Nacho Rivero.

En la tanda de penales, Kevin Mier se redimió de sus errores durante el partido atajando un penal clave, lo que permitió a La Máquina cerrar con una victoria simbólica.

A pesar de ello, los celestes no lograron ningún triunfo en tiempo regular y cargan con la dolorosa goleada 7-0 sufrida ante Seattle Sounders.

imagen-cuerpo

Ambos equipos ahora se enfocarán en la Liga MX. Chivas visitará a Santos Laguna en la Jornada 4 del Apertura 2025, mientras que Cruz Azul buscará recomponer su camino jugando contra San Luis en el torneo local tras una Leagues Cup con altibajos y sin cumplir expectativas.

César Leyva
