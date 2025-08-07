Ciclista Cecilia Sopeña exige derecho al olvido tras su paso por plataforma para adultos

Después de convertirse en una de las figuras más comentadas de OnlyFans y alcanzar el éxito económico con más de un millón de euros ganados en apenas dos años, Cecilia Sopeña, deportista aficionada al ciclismo y oriunda de Cartagena, ha decidido dar un giro total a su vida.

La también actriz de contenido para adultos ha anunciado públicamente su retiro de esta etapa, marcando el inicio de un camino completamente distinto, enfocado en la introspección, la dignidad y la protección de su imagen personal.

LANZA MENSAJE EN REDES SOCIALES PIDIENDO RESPETO A SU NUEVA ETAPA DEPORTIVA

La noticia la dio a conocer a través de sus redes sociales, donde compartió un mensaje contundente y emocional:

"He iniciado una nueva etapa, más consciente, más ordenada... y profundamente coherente con la mujer que soy hoy", escribió, dejando claro que este cambio no obedece a presiones externas, sino a una decisión personal firme.

ACCIONES LEGALES Y DERECHO AL OLVIDO

Sopeña también fue clara respecto a los límites que está estableciendo: ha activado con su equipo legal el derecho al olvido, amparado en el Artículo 17 del Reglamento General de Protección de Datos.

Esto implica el retiro de cualquier contenido íntimo suyo que circule fuera de las plataformas privadas donde fue publicado originalmente. Advirtió que cualquier difusión no autorizada, ya sean imágenes, videos o enlaces, será motivo de acciones legales inmediatas.

"Ya no es tiempo de tolerar. Estoy trabajando con abogados y especialistas en reputación digital. Todo lo que esté fuera de lo autorizado entrará en un proceso judicial", sentenció, dejando en claro que no habrá margen para violaciones a su privacidad.

Aunque algunas de sus cuentas permanecerán abiertas por razones administrativas, Sopeña subrayó que ya no forman parte de su identidad pública y pidió respeto ante esta nueva etapa. "Mi nombre merece ahora silencio, honor y dirección", expresó.

Cecilia concluyó con una poderosa reflexión: "No necesito validación externa. Mi libertad hoy es decidir lo que ya no quiero. Y ya no quiero estar expuesta. Mi historia ha sido intensa, pero mi presente es limpio. Y mi futuro... mío".

Con estas palabras, la deportista cierra una etapa polémica pero exitosa, y da paso a una vida en la que busca paz, privacidad y autenticidad.