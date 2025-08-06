Shohei Ohtani llega a 1000 hits en MLB con un jonrón de 440 pies

Shohei Ohtani no para de romper barreras en MLB y este miércoles el astro japonés alcanzó los 1000 hits en Grandes Ligas con un jonrón de 440 pies, en un partido donde, desde la lomita también brilló ponchando a ocho bateadores en un juego que los Dodgers perdieron 5-3 ante Cardenales de San Luis.

El jonrón, su trigésimo noveno de la temporada, rompió una racha de nueve juegos sin conectar cuadrangular y le dio la ventaja momentánea a su equipo.

Fue además el batazo con el que alcanzó el hito de los 1000 imparables en MLB, convirtiéndose en apenas el tercer jugador nacido en Japón en lograrlo, junto a Ichiro Suzuki (3,089) y Hideki Matsui (1,253).

Con este logro, Ohtani también se une a sus compañeros de equipo Freddie Freeman, Mookie Betts y Teóscar Hernández como los únicos jugadores activos de los Dodgers con al menos 1,000 hits en MLB.

SHOHEI OHTANI



¡Su hit 1,000 en MLB fue un jonrón! pic.twitter.com/9oX4PbBpyj — MLB Español (@mlbespanol) August 6, 2025

COMPLETA CUATRO ENTRADAS COMO LANZADOR

Pero Ohtani no se quedó solo con el poder ofensivo. Hizo su octava apertura como lanzador en 2025 y, por primera vez en la temporada, completó cuatro entradas.

Permitió una sola carrera, no otorgó boletos y ponchó a ocho de los 14 bateadores que enfrentó, incluyendo a los tres últimos que vio. Llamó la atención al lanzar seis pitcheos a más de 100 mph, duplicando su máximo anterior en la temporada.

"Fue un gran día para mí personalmente. Llegar al cuarto inning y completarlo fue importante para seguir fortaleciendo mi brazo", dijo Ohtani tras el partido.

A pesar de su desempeño histórico, los Dodgers no pudieron mantener la ventaja y cayeron ante los Cardenales.