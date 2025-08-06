Inter Miami sin Messi remonta y elimina a Pumas en la Leagues Cup 2025

Pumas de la UNAM quedó fuera de la Leagues Cup al ser eliminado por el Inter Miami que logró la remontada y derrotó al equipo mexicano aún con la ausencia de Leo Messi quien no jugó debido a una lesión.

El equipo de la MLS demostró su poder con notables actuaciones de Luis Suárez y Rodrigo se Paus que sellaron la eliminación de los universitarios.

ASÍ FUE EL PARTIDO

Pumas comenzó con esperanzas tras un gol de Jorge Ruvalcaba al minuto 33, asistido por Pedro Vite. Tristemente la ventaja duró apenas 11 minutos pues al 44 Luis Suárez envió un centro preciso que Rodrigo de Paul controló con el pecho para dejar el marcador empatado antes del descanso.

En la segunda mitad el VAR sancionó un penal a favor del Inter luego de una mano en el área ce Caicedo. Suárez convirtió con clase al estilo Panenka para poner el marcador 2-1. Diez minutos después, el uruguayo volvió a brillar al asistir a Tadeo Allende, quien marcó el 3-1 definitivo.

@LuisSuarez9 se la puso en bandeja de plata para que Tadeo la mande a guardar pic.twitter.com/NnCCOuy5RZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 7, 2025

PUMAS NO LOGRA REACCIÓN EFECTIVA

Pumas intentó reaccionar, pero sin claridad. Carrasquilla tuvo una oportunidad clara, pero su disparo se fue por encima del arco. Los cambios tácticos, como el ingreso de Pablo Monroy, tampoco lograron revertir el resultado.

Sin Messi, Inter Miami demostró solidez y variantes ofensivas. Suárez fue el líder futbolístico, De Paul anotó su primer gol con el club, y el resto del equipo respondió con eficacia.

Por su parte, la eliminación dejas dudas en el campamento universitario. La rotación en la portería, la falta de contundencia ofensiva y los ajustes tácticos sin resultados evidencian que Pumas aún no encuentra la fórmula para competir a nivel internacional.