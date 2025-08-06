  • 24° C
Iván Gutiérrez, egresado de BTED Obregón, representará a México en torneo internacional de softbol

El plantel se prepara para iniciar el nuevo ciclo escolar 2025–2026 el próximo 1 de septiembre, donde contará con ocho grupos de estudiantes

Ago. 06, 2025
El alumno ha destacado en diferentes torneos.
El Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva (BTED) Plantel Obregón celebró con orgullo a Iván Andrés Gutiérrez Murillo, egresado de la segunda generación, quien ha sido convocado para representar a México en la U18 Cup Continental de Softbol, un torneo de talla internacional que se celebrará en Alemania y República Checa.

Este nuevo logro internacional se suma a una trayectoria en ascenso pues hace apenas unos meses, Iván firmó con los Sultanes de Monterrey, una de las organizaciones más reconocidas del beisbol profesional mexicano, consolidando su camino hacia el alto rendimiento deportivo

El joven talento, formado en las aulas y campos de entrenamiento de BTED ubicado en el Estadio Tomás Oroz Gaytán, viajará también en septiembre a Argentina, donde participará en el Mundial Panamericano, consolidando su lugar entre los mejores exponentes juveniles del softbol nacional.

Este logro refleja el perfil en el que destacan las y los estudiantes del BTED, quienes diariamente combinan horas de ejercicio, entrenamiento especializado y estudios de bachillerato general, en un modelo educativo integral que impulsa su desarrollo académico y deportivo.

"¡Mucho éxito, Gutiérrez! Todo BTED y México estamos contigo", expresó la comunidad escolar a través de sus redes sociales, destacando el orgullo que representa este triunfo para el plantel.

BTED OBREGÓN SE PREPARA PARA NUEVO CICLO ESCOLAR

Mientras tanto, el BTED Obregón se prepara para iniciar el nuevo ciclo escolar 2025–2026 el próximo 1 de septiembre, con una estructura fortalecida que contará con 8 grupos activos tres de primer semestre, tres de tercer semestre y dos de quinto semestre.

El plantel ofrece formación técnica en Entrenamiento Deportivo en Beisbol y Softbol, y desde septiembre de 2024 también en la carrera de Fisioterapia, ampliando sus opciones académicas y respondiendo a la demanda de estudiantes interesados en combinar el deporte con una sólida preparación profesional.

Con historias como la de Iván y una comunidad educativa comprometida, el BTED Obregón reafirma su compromiso con la excelencia académica y deportiva.

César Leyva
