Toluca remonta y derrota 2-1 al New York City FC en intenso partido internacional

El Club Toluca logró una importante victoria este martes al imponerse 2-1 al New York City FC en un encuentro que se definió desde la primera mitad. A pesar de comenzar abajo en el marcador, el equipo mexiquense supo reaccionar con fuerza y firmeza ante su afición.

El partido inició con dominio de los visitantes, que abrieron el marcador al minuto 10 gracias a un disparo de Alonso Martínez tras un contraataque bien ejecutado. Sin embargo, la respuesta de Toluca fue inmediata.

Jesús Angulo igualó el marcador al 37´ con un remate de cabeza, y apenas dos minutos después, Paulinho completó la remontada con un gol tras asistencia del mismo Angulo. La anotación fue revisada por el VAR, pero finalmente fue validada, dejando el 2-1 antes del descanso.

¡EL DIABLO DIJO PRESENTE EN NUEVA YORK, YA LO ESTAMOS GANANDO AL MEDIO TIEMPO! ??



@LeaguesCuppic.twitter.com/fMEwc5f5bD https://t.co/gY9waNHl1T — Toluca FC (@TolucaFC) August 6, 2025

SEGUNDO TIEMPO

En la segunda mitad, el ritmo no decayó. Ambos equipos generaron oportunidades claras. Helinho estrelló un balón en el poste y el NYCFC también estuvo cerca de empatar con un remate de Alonso Martínez que pegó en el travesaño. No obstante, el marcador no se movió más.

El partido fue intenso, con múltiples cambios, tarjetas amarillas y momentos de tensión hasta el último minuto. La defensa de Toluca resistió los embates finales de los neoyorquinos y se quedó con la victoria.

Con este resultado, Toluca demuestra su capacidad para competir en el plano internacional y deja buenas sensaciones de cara a sus próximos compromisos.

RESUMEN DEL MARCADOR

Toluca 2–1 New York City FC Goles:

Alonso Martínez (NYCFC) – min. 10

Jesús Angulo ( Toluca ) – min. 37

) – min. 37 Paulinho (Toluca) – min. 39 (revisado por VAR)

DESTACADOS DEL PARTIDO

Asistencia y gol para Jesús Angulo, figura del partido.

VAR con papel clave en el segundo gol de Toluca .

. 10 tarjetas amarillas repartidas entre ambos equipos.

Ritmo alto y oportunidades en ambas porterías.

Toluca se queda con los 3 puntos y la confianza de haber vencido a un equipo competitivo de la MLS.