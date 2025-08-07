  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 7 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

¿Quiénes son los 30 nominados y nominadas al Balón de Oro 2025 varonil y femenil?

La lista de nominados y nominadas ha generado gran expectación, ya que incluye tanto a estrellas consolidadas como a jóvenes promesas

Ago. 07, 2025
¿Quiénes son los 30 nominados y nominadas al Balón de Oro 2025 varonil y femenil?

Uno de los momentos más esperados del año para los amantes del futbol ha llegado: este jueves se dieron a conocer los nombres de los 30 futbolistas, tanto varoniles como femeniles, que han sido nominados para recibir el prestigioso Balón de Oro 2025.

La lista de nominados y nominadas ha generado gran expectación entre aficionados y expertos, ya que incluye tanto a estrellas consolidadas como a jóvenes promesas que han brillado durante la temporada 2024-2025 en sus respectivos clubes y selecciones nacionales

¿QUIÉNES SON LOS NOMINADOS AL BALÓN DE ORO 2025?

Entre los 30 aspirantes al trofeo en la rama varonil destacan figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Erling Haaland y Vinicius Jr., así como jóvenes talentos como Lamine Yamal y João Neves, quienes han tenido un año espectacular.

Lista completa de nominados varoniles:

  • Lamine Yamal (España)
  • Pedri (España)
  • Fabián Ruiz (España)
  • Cole Palmer (Inglaterra)
  • Harry Kane (Inglaterra)
  • Declan Rice (Inglaterra)
  • Jude Bellingham (Inglaterra)
  • Lautaro Martínez (Argentina)
  • Alexis MacAllister (Argentina)
  • Nuno Mendes (Portugal)
  • João Neves (Portugal)
  • Vitinha (Portugal)
  • Ousmane Dembélé (Francia)
  • Michael Olise (Francia)
  • Desiré Doué (Francia)
  • Kylian Mbappé (Francia)
  • Virgil Van Dijk (Países Bajos)
  • Denzel Dumfries (Países Bajos)
  • Vinicius Jr. (Brasil)
  • Raphinha (Brasil)
  • Florian Wirtz (Alemania)
  • Serhou Guirassy (Guinea)
  • Mohamed Salah (Egipto)
  • Erling Haaland (Noruega)
  • Scott McTominay (Escocia)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia)
  • Robert Lewandowski (Polonia)
  • Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)
  • Viktor Gyökeres (Suecia)

¿QUIÉNES SON LAS NOMINADAS A BALÓN DE ORO 2025?

En la categoría femenil, la actual ganadora Aitana Bonmatí vuelve a aparecer entre las candidatas, junto con otras figuras del futbol internacional como Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen y la histórica Marta, quien sigue vigente a pesar del paso del tiempo.

Lista completa de nominadas femeniles:

  • Sandy Baltimore
  • Barbara Banda
  • Aitana Bonmatí
  • Lucy Bronze
  • Klara Bühl
  • Mariona Caldentey
  • Sofía Cantore
  • Steph Catley
  • Temwa Chawinga
  • Melchie Dumornay
  • Emily Fox
  • Cristiana Girelli
  • Esther González
  • Caroline Graham Hansen
  • Hannah Hampton
  • Pernille Harder
  • Patri Guijarro
  • Amanda Gutierres
  • Lindsey Hearps
  • Chloe Kelly
  • Frida Maanum
  • Marta
  • Clara Mateo
  • Ewa Pajor
  • Claudia Pina
  • Alexia Putellas
  • Alessia Russo
  • Johanna Rytting Kaneryd
  • Caroline Weir
  • Leah Williamson

¿CUÁNDO SERÁ LA GALA DEL BALÓN DE ORO?

La edición 2025 del Balón de Oro se entregará el lunes 22 de septiembre en la capital francesa, en una ceremonia organizada por la revista France Football. Aunque aún no se ha revelado el horario ni la lista de presentadores, se espera una gala de alto nivel y gran repercusión mediática.

La expectativa crece a medida que se acerca la fecha, y en redes sociales ya circulan debates y predicciones sobre quiénes merecen levantar el galardón más importante a nivel individual en el futbol mundial.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Shohei Ohtani llega a 1000 hits en MLB con un jonrón de 440 pies
Deportes

Shohei Ohtani llega a 1000 hits en MLB con un jonrón de 440 pies

Agosto 06, 2025

El japonés también brilló como lanzador ponchando a ocho jugadores y con seis disparos de más de cien millas

Inter Miami sin Messi remonta y elimina a Pumas en la Leagues Cup 2025
Deportes

Inter Miami sin Messi remonta y elimina a Pumas en la Leagues Cup 2025

Agosto 06, 2025

La rotación en la portería, la falta de contundencia ofensiva y los ajustes tácticos sin resultados evidencian que Pumas aún no encuentra la fórmula

Iván Gutiérrez, egresado de BTED Obregón, representará a México en torneo internacional de softbol
Deportes

Iván Gutiérrez, egresado de BTED Obregón, representará a México en torneo internacional de softbol

Agosto 06, 2025

El plantel se prepara para iniciar el nuevo ciclo escolar 2025–2026 el próximo 1 de septiembre, donde contará con ocho grupos de estudiantes