¿Quiénes son los 30 nominados y nominadas al Balón de Oro 2025 varonil y femenil?

Uno de los momentos más esperados del año para los amantes del futbol ha llegado: este jueves se dieron a conocer los nombres de los 30 futbolistas, tanto varoniles como femeniles, que han sido nominados para recibir el prestigioso Balón de Oro 2025.

La lista de nominados y nominadas ha generado gran expectación entre aficionados y expertos, ya que incluye tanto a estrellas consolidadas como a jóvenes promesas que han brillado durante la temporada 2024-2025 en sus respectivos clubes y selecciones nacionales

¿QUIÉNES SON LOS NOMINADOS AL BALÓN DE ORO 2025?

Entre los 30 aspirantes al trofeo en la rama varonil destacan figuras como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Erling Haaland y Vinicius Jr., así como jóvenes talentos como Lamine Yamal y João Neves, quienes han tenido un año espectacular.

Lista completa de nominados varoniles:

Lamine Yamal (España)

Pedri (España)

Fabián Ruiz (España)

Cole Palmer (Inglaterra)

Harry Kane (Inglaterra)

Declan Rice (Inglaterra)

Jude Bellingham (Inglaterra)

Lautaro Martínez (Argentina)

Alexis MacAllister (Argentina)

Nuno Mendes (Portugal)

João Neves (Portugal)

Vitinha (Portugal)

Ousmane Dembélé (Francia)

Michael Olise (Francia)

Desiré Doué (Francia)

Kylian Mbappé (Francia)

Virgil Van Dijk (Países Bajos)

Denzel Dumfries (Países Bajos)

Vinicius Jr. (Brasil)

Raphinha (Brasil)

Florian Wirtz (Alemania)

Serhou Guirassy (Guinea)

Mohamed Salah (Egipto)

Erling Haaland (Noruega)

Scott McTominay (Escocia)

Gianluigi Donnarumma (Italia)

Robert Lewandowski (Polonia)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Viktor Gyökeres (Suecia)

¿QUIÉNES SON LAS NOMINADAS A BALÓN DE ORO 2025?

En la categoría femenil, la actual ganadora Aitana Bonmatí vuelve a aparecer entre las candidatas, junto con otras figuras del futbol internacional como Alexia Putellas, Caroline Graham Hansen y la histórica Marta, quien sigue vigente a pesar del paso del tiempo.

Lista completa de nominadas femeniles:

Sandy Baltimore

Barbara Banda

Aitana Bonmatí

Lucy Bronze

Klara Bühl

Mariona Caldentey

Sofía Cantore

Steph Catley

Temwa Chawinga

Melchie Dumornay

Emily Fox

Cristiana Girelli

Esther González

Caroline Graham Hansen

Hannah Hampton

Pernille Harder

Patri Guijarro

Amanda Gutierres

Lindsey Hearps

Chloe Kelly

Frida Maanum

Marta

Clara Mateo

Ewa Pajor

Claudia Pina

Alexia Putellas

Alessia Russo

Johanna Rytting Kaneryd

Caroline Weir

Leah Williamson

¿CUÁNDO SERÁ LA GALA DEL BALÓN DE ORO?

La edición 2025 del Balón de Oro se entregará el lunes 22 de septiembre en la capital francesa, en una ceremonia organizada por la revista France Football. Aunque aún no se ha revelado el horario ni la lista de presentadores, se espera una gala de alto nivel y gran repercusión mediática.

La expectativa crece a medida que se acerca la fecha, y en redes sociales ya circulan debates y predicciones sobre quiénes merecen levantar el galardón más importante a nivel individual en el futbol mundial.