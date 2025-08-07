Playoffs LMB 2025: conoce las fechas clave y equipos clasificados

La Liga Mexicana de Béisbol (LMB) está a pocos días de comenzar con los Playoffs de la Temporada 2025. Este año es especial debido a ser el centenario del circuito veraniego, a lo largo de estos juegos se enfrentarán 12 equipos que buscarán la Copa Zaachila; estos partidos tendrán lugar desde este fin de semana.

Desde el mes de abril, los equipos disputaron más de 90 juegos para poder coronarse como el mejor, sin embargo, para este momento serán los mejores seis equipos de cada zona los encargados de enfrentarse y seguir compitiendo por el título. Aunque el último partido se juega este jueves para definir a todos los equipos, la LMB ha compartido las fechas para los Playoffs.

¿CÓMO SE DISPUTARÁN LOS PLAYOFFS DE LA LMB 2025?

La postemporada de la LMB constará de cuatro rondas a ganar 4 de 7 juegos posibles, la primera ronda de los Playoffs tendrá lugar del 9 al 18 de agosto. Esto será seguido por la Series de Zona, para después comenzar con las Series de Campeonato y finalizar con la Serie del Rey que tendrá su final en el mes de septiembre. Las fechas de estos juegos serán:

Primera ronda: del 9 al 18 de agosto

Series de Zona: del 19 al 28 de agosto

Series de Campeonato: del 29 de agosto al 7 de septiembre

Serie del Rey: del 9 al 17 de septiembre

?? Así se jugarían los playoffs al momento ??



¡Los duelos ya huelen a adrenalina!



Pero algunas cosas pueden cambiar en el cierre del rol regular...



¿Quién se queda con el último boleto del Sur? ?#CienAñosSiendoElReypic.twitter.com/vXVycPv85K — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) August 7, 2025

EQUIPOS CLASIFICADOS PARA LOS PLAYOFFS DE LA LMB 2025

Para los Playoffs de la LMB 2025, serán 12 equipos, siendo seis de la zona norte y el resto de la zona sur. Es importante señalar que para la zona sur aún falta un equipo, siendo este jueves 7 de agosto el día en que se disputará y decidirá quién ingresará para disputar la postemporada.

Dentro de la Zona Norte, fueron los Sultanes de Monterrey los encargados de dominar y llegar como primer sembrado, siendo seguidos por los Toros de Tijuana. El resto de los equipos que estarán aquí son: Acereros de Monclova, Tecolotes de los Dos Laredos, Algodoneros de Unión Laguna y los Charros de Jalisco,

Para la Zona Sur, los Diablos Rojos del México se encargaron de posicionarse en primer lugar, detrás se encuentran los Guerreros de Oaxaca, Piratas de Campeche, Pericos de Puebla y El Águila de Veracruz. El último lugar se disputa entre Leones de Yucatán, Olmecas de Tabasco y Bravos de León.