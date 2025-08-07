Jornada 4 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver a tu equipo?

La Liga MX regresa este fin de semana con la Jornada 4 del torneo Apertura 2025, luego de una pausa por la fase de grupos de la Leagues Cup. El futbol mexicano retoma su calendario y los equipos buscarán mantener o mejorar su posición en la tabla general.

Tras tres jornadas disputadas antes del receso, Pachuca lidera la competencia con paso perfecto con tres victorias y 9 puntos. Le siguen Toluca, Tigres y Monterrey con 6 unidades cada uno, mientras que Cruz Azul se ubica en la quinta posición con 5 puntos.

El siguiente es el calendario completo de partidos de la Jornada 4, con sus respectivas fechas, horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún encuentro. En esta ocasión los juegos serán de viernes a lunes.

CALENDARIO Y CANALES DE LA JORNADA 4 – LIGA MX APERTURA 2025

Viernes 8 de agosto

21:00 hrs | Tigres vs Puebla | Azteca 7

Sábado 9 de agosto

19:00 hrs | América vs Querétaro | Canal 5, TUDN y ViX

| | Canal 5, TUDN y ViX 21:00 hrs | Mazatlán vs Tijuana | Azteca 7

| | Azteca 7 21:05 hrs | Atlas vs Pachuca | ViX

Domingo 10 de agosto

18:00 hrs | Pumas vs Necaxa | Canal 5, TUDN y ViX

| | Canal 5, TUDN y ViX 20:05 hrs | Santos vs Chivas | Canal 5, TUDN y ViX

Lunes 11 de agosto