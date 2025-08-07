  • 24° C
Deportes

Jornada 4 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver a tu equipo?

El futbol mexicano retoma actividades tras la pausa por la primera etapa de la Leagues Cup donde los equipos mexicanos no tuvieron desempeño notable

Ago. 07, 2025
Pachuca es el equipo que lleva más puntos hasta el momento.
Pachuca es el equipo que lleva más puntos hasta el momento.

La Liga MX regresa este fin de semana con la Jornada 4 del torneo Apertura 2025, luego de una pausa por la fase de grupos de la Leagues Cup. El futbol mexicano retoma su calendario y los equipos buscarán mantener o mejorar su posición en la tabla general.

Tras tres jornadas disputadas antes del receso, Pachuca lidera la competencia con paso perfecto con tres victorias y 9 puntos. Le siguen Toluca, Tigres y Monterrey con 6 unidades cada uno, mientras que Cruz Azul se ubica en la quinta posición con 5 puntos.

El siguiente es el calendario completo de partidos de la Jornada 4, con sus respectivas fechas, horarios y canales de transmisión para que no te pierdas ningún encuentro. En esta ocasión los juegos serán de viernes a lunes.

imagen-cuerpo

CALENDARIO Y CANALES DE LA JORNADA 4LIGA MX APERTURA 2025

Viernes 8 de agosto

  • 21:00 hrs | Tigres vs Puebla | Azteca 7

Sábado 9 de agosto

  • 19:00 hrs | América vs Querétaro | Canal 5, TUDN y ViX
  • 21:00 hrs | Mazatlán vs Tijuana | Azteca 7
  • 21:05 hrs | Atlas vs Pachuca | ViX

Domingo 10 de agosto

  • 18:00 hrs | Pumas vs Necaxa | Canal 5, TUDN y ViX
  • 20:05 hrs | Santos vs Chivas | Canal 5, TUDN y ViX

Lunes 11 de agosto

  • 19:00 hrs | León vs Monterrey | Tubi
  • 21:00 hrs | FC Juárez vs Toluca | Tubi
  • 21:05 hrs | Atlético de San Luis vs Cruz Azul | ESPN
César Leyva
