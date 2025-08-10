México termina invicto y avanza como líder

México deleitó a los aficionados que hicieron una gran entrada en la Monumental Arena Itson y logró la victoria sobre Jamaica por marcador de 90-61, asegurando el liderato del preclasificatorio y avanzando invicto a la siguiente ronda en busca del boleto a Qatar 2027.

El equipo mexicano fue muy superior a Jamaica, aprovechó todo lo que le brindó el rival y dejó claro su dominio ante un conjunto que se vio superado en la duela y nunca encontró la estrategia para contrarrestar la ofensiva y defensiva del cuadro nacional.

Con este triunfo, México se integra al grupo donde ya están instalados Estados Unidos, República Dominicana y Nicaragua.

Por su parte, Jamaica quedó en segundo lugar del preclasificatorio con dos victorias y una derrota, y se unirá al sector en el que se encuentran Puerto Rico, Bahamas y Canadá.

MÉXICO SE FUE AL DESCANSO CON VENTAJA

Pako Cruz encabezó a los mexicanos con 12 unidades.

El partido comenzó muy movido para el equipo mexicano. Aprovechando el titubeo de Jamaica, rápidamente tomó ventaja y sacó provecho de los contragolpes. El nogalense Pako Cruz lideró al contingente nacional al cierre de la primera mitad con 12 puntos.

Omar Quintero modificó la estrategia desde el inicio y realizó varios cambios en la duela; Israel Gutiérrez apareció como centro titular y cumplió con una buena actuación.

Al término del cotejo, y jugando en casa, el sonorense Pako Cruz dominó la lista de anotadores con 21 unidades, seguido por Karim Rodríguez con 15.

Por Jamaica, el mejor en la duela fue Romaine Thoa con 11 puntos.

Las fechas para la siguiente ronda están por definirse, así como la sede de los partidos de México ante sus tres nuevos rivales. Esta etapa se disputará en formato de visita recíproca.