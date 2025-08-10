Josué Reyes vuelve a jugar en Primera División

Luego de levantar el trofeo de campeón con Cruz Azul en el Torneo Guardianes 2021, Josué Reyes desapareció de la Primera División. Encontró acomodo en la Liga de Expansión con el equipo Cimarrones de Sonora y posteriormente pasó a Dorados de Sinaloa, donde en algún momento de su carrera fue dirigido por Sebastián "el Loco" Abreu.

La directiva de Sinaloa, debido a los casos de violencia que se suscitaron en la capital del estado, tomó la decisión de trasladar al equipo a la ciudad de Tijuana, donde actualmente juega Xolos, dueño de la franquicia de Dorados.

La remoción de Juan Carlos Osorio de la dirección técnica de Xolos abrió la puerta para que Sebastián Abreu se hiciera cargo del primer equipo. Durante su estancia con Dorados, Josué Reyes jugó como defensa central, fue capitán y titular indiscutible, situación que le valió ser llamado al primer equipo de Tijuana y, a partir de este torneo, entrenar con Xolos.

Luego de cuatro años de ausencia —su último partido fue en la jornada 5 del Apertura 2021 ante Monterrey—, Josué Emmanuel Reyes volvió a tener actividad al ingresar al minuto 73 de la jornada 4 del futbol mexicano frente a Mazatlán FC. Previamente, ya había disputado algunos minutos en la Leagues Cup, donde jugó todo un encuentro.

Josué Reyes llegó a las Fuerzas Básicas de Cruz Azul en enero de 2017, procedente de Guerreros de Ciudad Obregón, equipo de la Tercera División de México. Dos años después, tuvo la oportunidad de subir al primer equipo, donde se mantuvo hasta levantar el título de campeón.