Diablos Rojos vs Leones: Dónde ver los Playoffs de la MLB 2025

La temporada regular de la Liga Mexicana de Beisbol ha llegado a su fin, y ahora es el momento de los equipos de dar lo mejor de sí para conquistar la Serie del Rey.

En la Zona Sur, los Diablos Rojos del México y los Leones de Yucatán se enfrentarán en un emocionante episodio de su rivalidad más reciente.

Diablos Rojos, tras una campaña impresionante bajo la dirección de Lorenzo Bundy, llegan como los grandes favoritos para levantar el trofeo de campeones, con una destacada actuación de sus estrellas.

Por otro lado, Leones de Yucatán intentarán repetir los logros de 2019, 2020 y 2021, cuando lograron eliminar a los capitalinos en tres ocasiones consecutivas.

Necesitamos a todas las almas infernales en el diamante de fuego ? ¡VAMOS DIABLOS!



Los boletos ya están Disponibles ? pic.twitter.com/qfuwUw3ZD2 — DiablosRojosMX (@DiablosRojosMX) August 8, 2025

FECHAS Y HORARIOS DE LOS JUEGOS DE LA SERIE DE PLAYOFFS

La serie de playoffs entre Diablos Rojos y Leones comenzará el sábado 9 de agosto de 2025 y podría extenderse hasta el 17 de agosto, en caso de que sea necesario un séptimo juego.

Juego 1 : Sábado 9 de agosto de 2025, 16:00 horas

: Sábado 9 de agosto de 2025, 16:00 horas Juego 2 : Domingo 10 de agosto de 2025, 14:00 horas

: Domingo 10 de agosto de 2025, 14:00 horas Juego 3 : Martes 12 de agosto de 2025, 19:30 horas

: Martes 12 de agosto de 2025, 19:30 horas Juego 4 : Miércoles 13 de agosto de 2025, 19:30 horas

: Miércoles 13 de agosto de 2025, 19:30 horas Juego 5 (si es necesario): Jueves 14 de agosto de 2025, 19:30 horas

(si es necesario): Jueves 14 de agosto de 2025, 19:30 horas Juego 6 (si es necesario): Sábado 16 de agosto de 2025, 16:00 horas

(si es necesario): Sábado 16 de agosto de 2025, 16:00 horas Juego 7 (si es necesario): Domingo 17 de agosto de 2025, 14:00 horas

¿DÓNDE VER EN VIVO LA SERIE DE PLAYOFFS DIABLOS VS LEONES?

La serie de playoffs podrá seguirse EN VIVO a través de ESPN y Disney+. Si prefieres una opción exclusiva para los fanáticos del beisbol, podrás disfrutar de todos los partidos en el servicio oficial de LMB TV, disponible a través de la plataforma digital de la Liga Mexicana de Beisbol.