Tigres humilla 7-0 al Puebla en la Jornada 4 del Apertura 2025

Tras la pausa en la Liga MX por los enfrentamientos en Leagues Cup esta noche se reanudaron las actividades con un juego donde Tigres humilló a Puebla al anotarle 7 goles en una noche para el olvido para los de la franja.
El equipo dirigido por Guido Pizarro mostró su mejor versión a la ofensiva mientras que los poblanos se quedaron sin respuesta y sumaron una dolorosa derrota.
Una de las buenas noticias para los felinos fue el regreso al gol de André-Pierre Gignac, quien marcó desde el punto penal al minuto 90 tras varios meses fuera por lesión. Con este resultado, Tigres se coloca como líder del torneo con 9 puntos, mientras que Puebla se hunde en el puesto 16 con solo 3 unidades.
PRIMER TIEMPO: TIGRES EFECTIVO, PUEBLA SIN REACCIÓN
Aunque Puebla dominó la posesión del balón en el primer tiempo (64%), no logró generar una sola llegada clara al arco rival. En cambio, Tigres fue contundente desde el inicio y así fueron sus primeros goles.
- Minuto 5: Ozziel Herrera abrió el marcador con una gran conducción desde medio campo y un disparo colocado al borde del área.
- Minuto 35: Diego Lainez anotó de cabeza tras un buen centro de Juan Brunetta.
- Minuto 41: Brunetta casi marca un gol olímpico en un tiro de esquina que pegó en el travesaño.
SEGUNDO TIEMPO: SE CONSUMA GOLEADA
La segunda parte del juego fue una pesadilla para los dirigidos por Pablo Guede, que vieron cómo el marcador se ampliaba rápidamente de la siguiente manera.
- Minuto 50: Juan Brunetta anotó el tercero con un disparo raso que se le escapó a Jesús Rodríguez.
- Minuto 54: Ángel Correa marcó el cuarto con un potente disparo desde fuera del área que pegó en el poste y entró.
- Minuto 58: Nico Díaz anotó un autogol tras una jugada individual de Correa.
- Minuto 71: Diego Sánchez marcó su primer doblete como profesional con un golazo al ángulo tras un recorte de lujo.
- Minuto 90: Gignac cerró la cuenta con un penal bien cobrado, sellando el 7-0 definitivo.
LOS SIGUIENTES COMPROMISOS PARA TIGRES Y PUEBLA
- Tigres vs América: sábado 16 de agosto a las 19:00 horas, Estadio Universitario.
- Puebla vs Atlético de San Luis: viernes 15 de agosto a las 19:00 horas, Estadio Cuauhtémoc.