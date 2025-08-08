Tigres humilla 7-0 al Puebla en la Jornada 4 del Apertura 2025

Tras la pausa en la Liga MX por los enfrentamientos en Leagues Cup esta noche se reanudaron las actividades con un juego donde Tigres humilló a Puebla al anotarle 7 goles en una noche para el olvido para los de la franja.

El equipo dirigido por Guido Pizarro mostró su mejor versión a la ofensiva mientras que los poblanos se quedaron sin respuesta y sumaron una dolorosa derrota.

Una de las buenas noticias para los felinos fue el regreso al gol de André-Pierre Gignac, quien marcó desde el punto penal al minuto 90 tras varios meses fuera por lesión. Con este resultado, Tigres se coloca como líder del torneo con 9 puntos, mientras que Puebla se hunde en el puesto 16 con solo 3 unidades.

PRIMER TIEMPO: TIGRES EFECTIVO, PUEBLA SIN REACCIÓN

Aunque Puebla dominó la posesión del balón en el primer tiempo (64%), no logró generar una sola llegada clara al arco rival. En cambio, Tigres fue contundente desde el inicio y así fueron sus primeros goles.

Minuto 5: Ozziel Herrera abrió el marcador con una gran conducción desde medio campo y un disparo colocado al borde del área.

Minuto 35: Diego Lainez anotó de cabeza tras un buen centro de Juan Brunetta.

Minuto 41: Brunetta casi marca un gol olímpico en un tiro de esquina que pegó en el travesaño.

SEGUNDO TIEMPO: SE CONSUMA GOLEADA

La segunda parte del juego fue una pesadilla para los dirigidos por Pablo Guede, que vieron cómo el marcador se ampliaba rápidamente de la siguiente manera.

Minuto 50: Juan Brunetta anotó el tercero con un disparo raso que se le escapó a Jesús Rodríguez.

Minuto 54: Ángel Correa marcó el cuarto con un potente disparo desde fuera del área que pegó en el poste y entró.

Así el debut goleador en Liga MX para @AngelCorrea32, rosca y al fondo. pic.twitter.com/MF32lWd2dy — Club Tigres (@TigresOficial) August 9, 2025

Minuto 58: Nico Díaz anotó un autogol tras una jugada individual de Correa.

Minuto 71: Diego Sánchez marcó su primer doblete como profesional con un golazo al ángulo tras un recorte de lujo.

Minuto 90: Gignac cerró la cuenta con un penal bien cobrado, sellando el 7-0 definitivo.

Y no podía faltar la anotación de @10APG. pic.twitter.com/cPh3xnUXlf — Club Tigres (@TigresOficial) August 9, 2025

