  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 8 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025: Cuatro juegos el mismo día

Aunque inicialmente se tenía previsto que esta fase se repartiera en dos días, se determinó que todos los partidos se disputen en la misma fecha

Ago. 08, 2025
Si eres fan de los equipos que avanzaron, aparta esta fecha pues habrá cuatro partidos imperdibles.
Si eres fan de los equipos que avanzaron, aparta esta fecha pues habrá cuatro partidos imperdibles.

La Leagues Cup 2025 entra en su etapa decisiva con los Cuartos de Final ya definidos.  La organización del torneo confirmó que los cuatro enfrentamientos se disputarán el mismo día: martes 20 de agosto, en distintas ciudades de Estados Unidos.

Esta medida busca mantener la equidad competitiva y evitar complicaciones en el calendario de la Liga MX y la MLS.

Los enfrentamientos tendrán a cuatro equipos de la Liga MX contra cuatro de la MLS, destacando la sorpresiva presencia del Puebla entre los ocho mejores del torneo, junto a Tigres, Pachuca y Toluca. Por parte del futbol estadounidense, Inter Miami, LA Galaxy, Orlando City y Seattle Sounders buscarán avanzar a Semifinales.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA LEAGUES CUP?

Aunque inicialmente se tenía previsto que esta fase se repartiera en dos días, finalmente se determinó que todos los partidos se disputen el 20 de agosto, lo que genera empalmes en algunos horarios. La decisión busca evitar ventajas competitivas para alguno de los clubes.

Además, el formato de los cruces permite la posibilidad de una Semifinal entre equipos de la misma liga, dependiendo de los resultados.

FECHAS Y HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL

Inter Miami vs Tigres

  • Fecha: 20 de agosto
  • Hora: 18:00 (hora del centro de México)
  • Sede: Chase Stadium, Fort Lauderdale

 Orlando City vs Toluca

  • Fecha: 20 de agosto
  • Hora: 19:00 (hora del centro de México)
  • Sede: Dignity Health Sports Park, Carson

 Seattle Sounders vs Puebla

  • Fecha: 20 de agosto
  • Hora: 21:00 (hora del centro de México)
  • Sede: Lumen Field, Seattle

 LA Galaxy vs Pachuca

  • Fecha: 20 de agosto
  • Hora: 21:45 (hora del centro de México)
  • Sede: Dignity Health Sports Park, Carson
imagen-cuerpo

ENCUENTROS IMPERDIBLES EN BUSCA DEL CAMPEONATO

Con cuatro clubes por liga, los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 prometen emociones fuertes. El duelo entre Inter Miami y Tigres pinta como uno de los más esperados, mientras que Puebla buscará seguir sorprendiendo ante un fuerte Seattle Sounders.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Playoffs de la LMB: Cuándo y dónde ver en vivo todos los partidos de la primer serie
Deportes

Playoffs de la LMB: Cuándo y dónde ver en vivo todos los partidos de la primer serie

Agosto 08, 2025

La primera ronda se jugará bajo el formato de serie al mejor de siete; los juegos serán transmitidos en varios canales de televisión y streaming

Chivas y Cruz Azul se despiden de Leagues Cup 2025 con triunfo: así fue su cierre en el torneo
Deportes

Chivas y Cruz Azul se despiden de Leagues Cup 2025 con triunfo: así fue su cierre en el torneo

Agosto 07, 2025

Guadalajara y La Máquina deberán poner su atención en la Liga MX donde tendrán acción este fin de semana en la jornada 4 del Apertura 2025

Jornada 4 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver a tu equipo?
Deportes

Jornada 4 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver a tu equipo?

Agosto 07, 2025

El futbol mexicano retoma actividades tras la pausa por la primera etapa de la Leagues Cup donde los equipos mexicanos no tuvieron desempeño notable