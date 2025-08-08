Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025: Cuatro juegos el mismo día

La Leagues Cup 2025 entra en su etapa decisiva con los Cuartos de Final ya definidos. La organización del torneo confirmó que los cuatro enfrentamientos se disputarán el mismo día: martes 20 de agosto, en distintas ciudades de Estados Unidos.

Esta medida busca mantener la equidad competitiva y evitar complicaciones en el calendario de la Liga MX y la MLS.

Los enfrentamientos tendrán a cuatro equipos de la Liga MX contra cuatro de la MLS, destacando la sorpresiva presencia del Puebla entre los ocho mejores del torneo, junto a Tigres, Pachuca y Toluca. Por parte del futbol estadounidense, Inter Miami, LA Galaxy, Orlando City y Seattle Sounders buscarán avanzar a Semifinales.

¿CUÁNDO Y CÓMO SE JUGARÁN LOS CUARTOS DE FINAL DE LA LEAGUES CUP?

Aunque inicialmente se tenía previsto que esta fase se repartiera en dos días, finalmente se determinó que todos los partidos se disputen el 20 de agosto, lo que genera empalmes en algunos horarios. La decisión busca evitar ventajas competitivas para alguno de los clubes.

Además, el formato de los cruces permite la posibilidad de una Semifinal entre equipos de la misma liga, dependiendo de los resultados.

FECHAS Y HORARIOS DE LOS CUARTOS DE FINAL

Inter Miami vs Tigres

Fecha: 20 de agosto

20 de agosto Hora: 18:00 (hora del centro de México)

18:00 (hora del centro de México) Sede: Chase Stadium, Fort Lauderdale

Orlando City vs Toluca

Fecha: 20 de agosto

20 de agosto Hora: 19:00 (hora del centro de México)

19:00 (hora del centro de México) Sede: Dignity Health Sports Park, Carson

Seattle Sounders vs Puebla

Fecha: 20 de agosto

20 de agosto Hora: 21:00 (hora del centro de México)

21:00 (hora del centro de México) Sede: Lumen Field, Seattle

LA Galaxy vs Pachuca

Fecha: 20 de agosto

20 de agosto Hora: 21:45 (hora del centro de México)

21:45 (hora del centro de México) Sede: Dignity Health Sports Park, Carson

ENCUENTROS IMPERDIBLES EN BUSCA DEL CAMPEONATO

Con cuatro clubes por liga, los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 prometen emociones fuertes. El duelo entre Inter Miami y Tigres pinta como uno de los más esperados, mientras que Puebla buscará seguir sorprendiendo ante un fuerte Seattle Sounders.