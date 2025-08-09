América vs. Querétaro: Horario, transmisión y posibles alineaciones

El Club América regresa este fin de semana a la actividad de la Liga MX con la obligación de dejar atrás la decepción sufrida en la Leagues Cup 2025, donde no logró una sola victoria en tiempo regular y quedó eliminado en la primera ronda. Con apenas cinco puntos obtenidos en dicho torneo producto de una derrota y dos triunfos en penales, las Águilas ahora enfocan sus energías en el Apertura 2025.

En la cuarta jornada del campeonato, el equipo dirigido por André Jardine recibirá a Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes. América ocupa actualmente el sexto lugar de la tabla general con cinco unidades, derivadas de una victoria y dos empates, por lo que un triunfo podría colocarlo entre los primeros puestos y devolverle la confianza a la afición.

La situación de Querétaro es más crítica. Los Gallos Blancos marchan en el último lugar, sin puntos y con tres derrotas consecutivas. Con seis goles en contra y apenas uno a favor, el cuadro queretano enfrenta un complicado panorama y llega a la capital en busca de su primer resultado positivo.

HORARIO Y TRANSMISIÓN DE AMÉRICA VS QUERÉTARO

El partido se disputará este sábado 9 de agosto a las 19:00 horas en la CDMX en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Se transmitirá en televisión abierta por Canal 5, en televisión de paga por TUDN y vía streaming en VIX+.

Jornada 4 con sensación a reivindicación tras la Leagues Cup



POSIBLES ALINEACIONES

América : Luis Malagón; Cristian Borja, Ramón Juárez, Israel Reyes, Kevin Álvarez; Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez; Brian Rodríguez, Alexis Gutiérrez, Víctor Dávila; Raúl Zúñiga.

: Luis Malagón; Cristian Borja, Ramón Juárez, Israel Reyes, Kevin Álvarez; Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez; Brian Rodríguez, Alexis Gutiérrez, Víctor Dávila; Raúl Zúñiga. Querétaro: José Hernández; Jaime Gómez, Omar Mendoza, Kevin Escamilla, Óscar Manzanarez, Francisco Venegas; Lucas Rodríguez, Ángel Zapata, Rodrigo Bogarín; Jhojan Julio, Jesús Hernández.

Sin duda, este partido promete emociones intensas, ya que ambos equipos necesitan sumar para cumplir sus objetivos y evitar que el torneo se les complique aún más. La afición capitalina espera ver un América agresivo y contundente, mientras que la de Querétaro sueña con un resultado que pueda cambiar el rumbo de su campaña.

La jornada cuatro del Apertura 2025 puede marcar un antes y un después para estos dos clubes, que saldrán a la cancha con la motivación de luchar hasta el último minuto por los tres puntos.