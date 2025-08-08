México vence a Costa Rica 77-66 y empata el primer lugar

La Selección Mexicana de Básquetbol logró una importante victoria al iniciar el Preclasificatorio rumbo a Qatar 2027, al vencer a su similar de Costa Rica por marcador de 77-66. México, dirigido por Omar Quintero, deleitó a la afición en la monumental Arena Itson, que registró una muy buena entrada y apoyó en todo momento al equipo nacional.

El partido se le complicó a México en el tercer cuarto, cuando Costa Rica se acercó a 10 puntos, pero Omar Quintero supo ajustar y aplicar la estrategia correspondiente para retomar el control del juego. Finalmente, la victoria sonrió al equipo mexicano.

MÉXICO SE VA AL DESCANSO CON VENTAJA

La Selección Mexicana de Básquetbol arrancó el partido ante Costa Rica un poco titubeante, pero conforme avanzaban los minutos se asentó en la cancha y comenzó a dominar las acciones. Joseph Ávila encabezó a los jugadores mexicanos en la primera mitad, al concluir con 11 unidades.

México intentó dominar el juego desde el perímetro; sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba: de 22 intentos, solo acertaron 7, siendo el propio Ávila el más certero.

Por parte de Costa Rica, el mejor en la duela al medio tiempo fue Víctor Arias, con 10 unidades.

Al final del cotejo, Israel Gutiérrez, centro del equipo mexicano, se mostró satisfecho con su regreso a Ciudad Obregón, luego de militar con el equipo Halcones de Obregón en 2018. Dijo que fue muy importante sacar la victoria en el arranque del torneo, pero que "el siguiente juego es otra historia y debemos mentalizarnos en él".

Por su parte, Omar Quintero comentó que el equipo se comportó muy bien en la duela: "Tuvimos un titubeo, pero salimos adelante y las cosas nos salieron bien". En cuanto a la afición, dijo sentirse agradecido por la asistencia, pero espera que en los siguientes dos partidos la Arena Itson esté repleta de aficionados.

LOS MEJORES EN LA DUELA

Al término del juego, los mejores por parte del equipo mexicano fueron Gabriel Girón con 15 unidades, seguido de Joseph Ávila con 14 e Israel Gutiérrez con 11 puntos.

Por Costa Rica destacaron Avery Martínez con 13 puntos y Víctor Arias con 11.

El partido de este sábado será en punto de las 20:00 horas, en tanto que el juego que abrirá la jornada, será Costa Rica enfrentando a Jamaica a las 16:00 horas.

JAMAICA VENCE A BARBADOS

En el juego de la tarde de este viernes, que dio inicio al torneo, el equipo de Jamaica venció 101-79 a Barbados.