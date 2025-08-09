  • 24° C
Deportes

Triplemanía 2025: Cartelera confirmada y dónde ver el evento

Si eres fan de la lucha libre aparta esta fecha porque seguramente será un evento lleno de sorpresas

Ago. 09, 2025
El evento promete peleas que quedarán para la historia.
El evento promete peleas que quedarán para la historia.

La lucha libre mexicana se prepara para su noche más esperada del año la Triplemanía XXXIII (2025). El evento estelar de Lucha Libre AAA Worldwide se celebrará el próximo sábado 16 de agosto en la Arena Ciudad de México, y promete una función histórica con presencia de estrellas de WWE, combates por títulos y duelos espectaculares.

¿QUÉ LUCHAS ESTÁN CONFIRMADAS PARA TRIPLEMANÍA 2025

A una semana del evento, la AAA ha revelado gran parte de la cartelera oficial, donde destaca el combate por el título máximo de la empresa.

 Lucha Estelar por el Megacampeonato de AAA

  • El Hijo del Vikingo (campeón) vs. Dominik Mysterio, El Grande Americano y Dragon Lee
    Un combate de alto calibre donde cuatro luchadores de talla internacional buscarán quedarse con el Megacampeonato.

 Lucha de Equipos: AAA vs. WWE

  • Judgment Day (Finn Bálor, JD McDonagh y Raquel Rodríguez) vs. Mr. Iguana, Niño Hamburguesa y Lola Vice
    Una lucha de estilos entre figuras internacionales y talentos mexicanos que seguramente encenderán al público.

 Lucha Callejera por el Campeonato de Parejas de AAA

  • Los Garza (Ángel y Berto) (campeones) vs. Psycho Clown y Pagano
    Una guerra sin reglas que enfrentará a dos de las parejas más populares del circuito actual.

Lucha por el Campeonato Reina de Reinas

  • Natalya (WWE) vs. Faby Apache vs. Lady Flammer
    La lucha femenina estelar con tres gladiadoras de élite que buscarán coronarse en el evento más importante de la AAA.

Mano a Mano Especial

  • El Mesías vs. Hijo de Dr. Wagner Jr.
    Dos pesos pesados se ven las caras en un duelo que promete emociones fuertes y mucha intensidad.
imagen-cuerpo

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER TRIPLEMANÍA 2025?

Triplemanía 2025 se celebrará el sábado 16 de agosto en la Arena Ciudad de México. El evento será transmitido a través de diversas plataformas como YouTube, Tv Abierta por Azteca 7 y HBO MAX.

Así que si eres fan de Triplemanía aparta la fecha para que puedas vivir una noche que seguramente estará llena de sorpresas, regresos inesperados y combates que harán historia en la lucha libre mexicana.  

imagen-cuerpo
César Leyva
