Las Águilas ganan 1-0 a Querétaro con un gol tempranero, pero se van abucheadas por su afición

América logró una importante victoria en el Apertura 2025 al imponerse por 1-0 a Querétaro, el rival más débil del torneo. Sin embargo, el triunfo dejó más dudas que certezas. El bajo nivel futbolístico mostrado por el equipo dirigido por André Jardine provocó el descontento de su afición, que abucheó al equipo al final del encuentro disputado tras una larga demora por tormenta eléctrica.

El único destello llegó al minuto 6, cuando Dagoberto Espinoza realizó una jugada individual desde la banda derecha, superó a tres rivales y definió con categoría para marcar el único tanto del partido.

A partir de ahí, el encuentro cayó en una monotonía preocupante para un equipo que aspira al protagonismo regional.

A pesar de alinear con un once ofensivo que incluyó a Henry Martín y Zúñiga, América volvió a mostrar los mismos problemas: escasa fluidez, falta de creatividad y poca generación de peligro. Incluso desaprovecharon un penal antes del descanso, cuando Henry falló ante el arquero Allison.

SEGUNDO TIEMPO SIN MUCHA NOVEDAD

En el segundo tiempo, las Águilas dominaron la posesión sin profundidad ni desequilibrio. Jugadores clave como Brian Rodríguez y Zendejas siguen lejos de su mejor versión, y el equipo luce desconectado, predecible y sin chispa.

América sumó tres puntos, pero la sensación es que el camino hacia su redención futbolística será largo. Jardine confía en recuperar el nivel de su plantilla, aunque el margen de mejora es amplio.

La llegada de Allan Saint-Maximin podría aportar desequilibrio, pero está claro que un solo refuerzo difícilmente cambiará el rumbo de un equipo que necesita mucho más que individualidades