Deportes

Cruz Azul vence 2-1 al Atlético San Luis y regresa al triunfo en la Liga MX

Ángel Sepulveda selló la victoria con un penal; el siguiente compromiso de La Máquina es contra Santos Laguna

Ago. 11, 2025
Hoy se jugaron los últimos tres partidos de la Jornada 4 del Apertura 2025.
Cruz Azul volvió a la senda del triunfo al imponerse 2-1 como visitante ante Atlético San Luis en la jornada del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El Estadio Alfonso Lastras fue testigo de un encuentro lleno de intensidad, expulsiones y goles, en el que los dirigidos por Nicolás Larcamón lograron llevarse tres puntos clave.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El marcador se abrió al minuto 51 gracias a una gran jugada colectiva de la Máquina. José Paradela asistió a Carlos Rotondi, quien definió con contundencia para el 0-1. Poco después, un penal a favor de Cruz Azul fue bien ejecutado por Ángel Sepúlveda, aumentando la ventaja a 0-2.

Atlético San Luis no se dio por vencido pese a la desventaja, pero la expulsión de Joao Pedro al minuto 60 complicó sus aspiraciones. Aun así, Román Torres descontó para los locales, poniendo el 1-2 que encendió el cierre del partido.

El drama siguió cuando Jesús Orozco Chiquete vio la tarjeta roja por doble amarilla, dejando a ambos equipos con 10 jugadores. Sin embargo, Cruz Azul resistió los embates finales del conjunto potosino y logró sellar la victoria.

Con este resultado, los celestes consolidan su buen momento y ya piensan en su próximo compromiso ante Santos Laguna.

César Leyva
