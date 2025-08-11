  • 24° C
Deportes

Monterrey golea 3-1 a León en la Jornada 4 del Apertura 2025 y escala al tercer lugar

Rayados se impone con autoridad a una Fiera que suma su tercera derrota y se hunde en la tabla

Ago. 11, 2025
El equipo regiomontano mantuvo dominio la mayor parte del juego.
Monterrey regresó a las actividades en la Liga MX y esta noche mostró autoridad al golear 3-1 al Club León en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025.

Con este resultado, los dirigidos por Domenec Torrent escalan a la tercera posición de la Tabla General, mientras que los la Fiera en el lugar 15 con apenas una victoria en cuatro fechas.

ASÍ FUE EL PARTIDO

El encuentro, disputado en el Estadio BBVA, arrancó con León intentando adueñarse del balón, pero Rayados fue mucho más eficaz en sus llegadas. Al minuto 14, Jesús Manuel "Tecatito" Corona aprovechó un rebote en el área para abrir el marcador.

Poco después, al 31´, Ricardo Chávez amplió la ventaja tras una gran jugada colectiva comandada por Germán Berterame.

Aunque Monterrey bajó el ritmo antes del descanso, retomó el control en el segundo tiempo. Al minuto 60, Sergio Canales sentenció prácticamente el encuentro con un potente disparo dentro del área tras una serie de rebotes.

León reaccionó y logró descontar al 65´ gracias a una espectacular jugada individual del colombiano Daniel Arcila, quien marcó un golazo desde fuera del área. Sin embargo, el esfuerzo no fue suficiente para evitar su tercera derrota del torneo.

DEFINEN LUGAR EN LA TABLA

Con esta victoria, Monterrey suma nueve puntos y comienza a mostrar una mejor cara en el Apertura 2025. Por su parte, León deberá corregir el rumbo si quiere salir del fondo de la tabla.

César Leyva
César Leyva
