VIDEO | Angelinos concretan triple play con batazo de Shohei Ohtani

En un momento crítico del juego contra Dodgers y con Shohei Ohtani al bate, los Angelinos realizaron una jugada defensiva memorable en la sexta entrada al concretar una triple matanza en el sexto inning la noche del martes en el Angel Stadium, en lo que fue la octava en la historia de la franquicia.

Con el juego empatado, sin outs y dos corredores en base (Miguel Rojas y Dalton Rushing), todo apuntaba a una gran amenaza ofensiva para los Dodgers. Pero el relevista Brock Burke obligó a Ohtani, tres veces Jugador Más Valioso, a conectar una línea que fue atrapada por el campocorto Zach Neto. Neto pisó la segunda base para eliminar a Rojas y completó la jugada con un tiro a la inicial donde Nolan Schanuel puso out a Rushing, sellando una espectacular triple matanza.

Este fue el primer triple play de los Angelinos desde el 18 de agosto de 2023, fecha que también marcó el debut en Grandes Ligas de Schanuel.

A pesar de la destacada defensa, el juego se mantuvo parejo hasta que los Angelinos anotaron la carrera de la victoria en la parte baja de la décima entrada, dejando en el terreno a los Dodgers.

A triple play on Ohtani IN Anaheim just brings a smile to your face man pic.twitter.com/T29dpAAxxZ — Jake (@D1SCHER) August 13, 2025

OHTANI Y SU AGENTE NEZ BALELO ACUSADOS DE SABOTAJE EN HAWÁI

Un inversionista y corredor de bienes raíces de Hawái están demandando a Shohei Ohtani, alegando que la estrella de Los Ángeles Dodgers y su agente llevaron a que fueran despedidos de un desarrollo de viviendas de lujo de 240 millones de dólares en la codiciada Costa Hapuna de la Isla Grande, cuando llevaron al pelotero para que los respaldara.