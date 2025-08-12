  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 12 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Deportes

Filtran camiseta de la Selección Nacional para el Mundial 2026

La prenda retoma el tradicional color verde para los partidos en casa y presenta detalles clásicos como son las tres líneas blancas de Adidas

Ago. 12, 2025
La prenda parece estar inspirada en la camiseta de 1998.
La prenda parece estar inspirada en la camiseta de 1998.

La Selección Mexicana ya tendría su nueva camiseta para el Mundial 2026. A casi un año de la justa que se disputará en casa, se ha filtrado el diseño que Adidas habría elegido para vestir al Tricolor, con una clara inspiración en el icónico uniforme de Francia 98.

ADIDAS CAMBIA DE PLANES Y APUESTA POR NOSTALGIA

Después de varios rumores y filtraciones, se cree que Adidas optó por modificar la propuesta inicial de la prenda para el Mundial 2026. El portal especializado Footy Headlines publicó las primeras imágenes de lo que sería el nuevo uniforme de local.

El diseño está inspirado en la famosa camiseta de 1998 que mostraba un gráfico de la Piedra del Sol o también conocido como Calendario Azteca.

La camiseta retoma el tradicional color verde para los partidos en casa y presenta detalles clásicos como son las tres líneas blancas de Adidas en los hombros, un cuello rojo con una pequeña franja blanca, y un diseño que evoca a la rica cultura mexicana.

UNA CAMISETA CON HOMENAJE A GENERACIÓN HISTÓRICA

El uniforme de Francia 98 es uno de los más recordados por los aficionados. Jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Luis "Matador" Hernández, Jorge Campos y Claudio Suárez lucieron aquella camiseta de ABA Sport en una Copa del Mundo donde México logró avanzar a la segunda ronda jugando fuera del continente americano.

Ahora, Adidas busca conectar con esa nostalgia y generar expectativa entre los fanáticos del fútbol mexicano a un año del Mundial.

¿CUÁNDO PODRÍA ESTAR A LA VENTA?

Aunque aún no hay confirmación oficial, se estima que el jersey estará disponible a la venta en noviembre de 2025, aunque otras fuentes indican que podría llegar a tiendas en los primeros meses de 2026.

En cuanto al precio, se espera que sea similar al del último uniforme del Tricolor es decir 2 mil 799 pesos mexicanos para la versión de adulto y mil 999 pesos para niños, ambos en edición aficionado.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Liga MX: Súper líder y sotaneros al concluir la jornada 4 del Apertura 2025
Deportes

Liga MX: Súper líder y sotaneros al concluir la jornada 4 del Apertura 2025

Agosto 12, 2025

Un equipo empezó ganando los cuatro primeros encuentros, mientras que otros aun mueven piezas para intentar mejorar el rumbo

LMB: así se juegan los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol hasta la Serie del Rey
Deportes

LMB: así se juegan los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol hasta la Serie del Rey

Agosto 11, 2025

Con un sistema que premia el rendimiento en temporada regular y ofrece una segunda oportunidad a los equipos más competitivos

Cruz Azul vence 2-1 al Atlético San Luis y regresa al triunfo en la Liga MX
Deportes

Cruz Azul vence 2-1 al Atlético San Luis y regresa al triunfo en la Liga MX

Agosto 11, 2025

Ángel Sepulveda selló la victoria con un penal; el siguiente compromiso de La Máquina es contra Santos Laguna