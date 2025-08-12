Filtran camiseta de la Selección Nacional para el Mundial 2026

La Selección Mexicana ya tendría su nueva camiseta para el Mundial 2026. A casi un año de la justa que se disputará en casa, se ha filtrado el diseño que Adidas habría elegido para vestir al Tricolor, con una clara inspiración en el icónico uniforme de Francia 98.

ADIDAS CAMBIA DE PLANES Y APUESTA POR NOSTALGIA

Después de varios rumores y filtraciones, se cree que Adidas optó por modificar la propuesta inicial de la prenda para el Mundial 2026. El portal especializado Footy Headlines publicó las primeras imágenes de lo que sería el nuevo uniforme de local.

El diseño está inspirado en la famosa camiseta de 1998 que mostraba un gráfico de la Piedra del Sol o también conocido como Calendario Azteca.

La camiseta retoma el tradicional color verde para los partidos en casa y presenta detalles clásicos como son las tres líneas blancas de Adidas en los hombros, un cuello rojo con una pequeña franja blanca, y un diseño que evoca a la rica cultura mexicana.

BREAKING: MEXICO´S HOME JERSEY FOR THE 2026 WORLD CUP HAS BEEN LEAKED!



The new design is "inspired" by the 1998 World Cup home kit. Thoughts?



Via @Footy_Headlines pic.twitter.com/pbQn5LSgp7 — All Fútbol MX (@AllFutbolMX) August 13, 2025

UNA CAMISETA CON HOMENAJE A GENERACIÓN HISTÓRICA

El uniforme de Francia 98 es uno de los más recordados por los aficionados. Jugadores como Cuauhtémoc Blanco, Luis "Matador" Hernández, Jorge Campos y Claudio Suárez lucieron aquella camiseta de ABA Sport en una Copa del Mundo donde México logró avanzar a la segunda ronda jugando fuera del continente americano.

Ahora, Adidas busca conectar con esa nostalgia y generar expectativa entre los fanáticos del fútbol mexicano a un año del Mundial.

¿CUÁNDO PODRÍA ESTAR A LA VENTA?

Aunque aún no hay confirmación oficial, se estima que el jersey estará disponible a la venta en noviembre de 2025, aunque otras fuentes indican que podría llegar a tiendas en los primeros meses de 2026.

En cuanto al precio, se espera que sea similar al del último uniforme del Tricolor es decir 2 mil 799 pesos mexicanos para la versión de adulto y mil 999 pesos para niños, ambos en edición aficionado.