Pericos de Puebla revive en los playoffs LMB 2025 tras dramática victoria ante Campeche

La esperanza regresó al Estadio Hermanos Serdán. Los Pericos de Puebla evitaron la eliminación en los playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) 2025 al vencer 3-2 a los Piratas de Campeche, gracias a una dramática remontada en la octava entrada y un error costoso del jardinero derecho Cal Mitchell.

Los verdes llegaban al octavo inning en desventaja 2-1, mientras en Mérida, los Leones de Yucatán amenazaban con arrebatarles el pase como "mejor perdedor", al ir venciendo momentáneamente a los Diablos Rojos del México. Sin embargo, el destino jugó a favor de los poblanos.

Un batazo lento de Cristhian Adames, combinado con la velocidad de Lorenzo Cedrola y una pifia de Mitchell, permitió que ambos corredores anotaran para darle la vuelta al marcador 3-2. Adames se barrió de cabeza en home, desatando la locura en la casa de los Pericos.

DIABLOS ROJOS TAMBIÉN AYUDA A PUEBLA

Simultáneamente, los Diablos Rojos del México completaron la barrida 4-0 sobre los Leones de Yucatán con una victoria de 3-1, asegurando así el pase de Pericos de Puebla como mejor perdedor a la siguiente ronda de la Zona Sur.

Con este resultado, los poblanos siguen con vida en la postemporada y aún tienen la posibilidad de avanzar por méritos propios si logran ganar su serie ante Campeche.

¿HABRÁ NUEVO CHOQUE ENTRE DIABLOS Y PERICOS?

Si los Pericos logran remontar la serie, podrían enfrentarse nuevamente a los Diablos Rojos del México, lo que marcaría otro capítulo en una de las rivalidades más intensas del beisbol mexicano.

