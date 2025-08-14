Playoffs LMB 2025: Definida zona sur y tensión en zona norte

Los Playoffs de la Liga Mexicana de Beisbol avanzan y anoche se definieron los equipos de la zona sur que pasan a la siguiente ronda, mientras que un retorno de Sultanes de Monterrey agregó tensión a la clasificatoria de la zona norte.

De acuerdo al sistema de competencia de cada zona pasan seis equipos que se enfrentan en tres duelos. De ahí los ganadores y el mejor perdedor integran la cuarteta que pasa a la semifinal de zona. En el sur los eliminados en esta etapa fueron Leones de Yucatán y el Águila de Veracruz.

SERIES YA DEFINIDAS EN LA ZONA SUR

Los Diablos Rojos del México no perdonaron a los Leones de Yucatán, aprovechando errores del bullpen tanto en CDMX como en Mérida, para concretar un 4-0 por segundo año consecutivo. El equipo capitalino ahora aguarda rival para la Serie de Zona.

El otro clasificado por la vía rápida son los Guerreros de Oaxaca, que también complearon la barrida 4-0 frente al Águila de Veracruz, asegurando su lugar en la siguiente fase. Tanto Diablos como Guerreros volverán al diamante el martes 19 de agosto.

LA SERIE PENDIENTE EN EL SUR

Piratas de Campeche lidera 3-1 sobre Pericos de Puebla. Sin embargo, los “Pájaros Verdes” ya tienen asegurado su boleto como “Mejor Perdedor”, pues sumaron una victoria, algo que no lograron los otros eliminados. Resta definir si los filibusteros cierran la serie o si Puebla logra una remontada histórica.

Así las cosas al momento:



?? Listos los 4 invitados a la Serie de Zona en el Sur, pero aún los duelos no se definen.



?? Charros busca el primer boleto hoy y las otras series aseguraron regresan a donde iniciaron.#CienAñosSiendoElReypic.twitter.com/AWXQHyuAMq — Liga Mexicana de Beisbol (@LigaMexBeis) August 14, 2025

CIERRE CON TENSIÓN EN LA ZONA NORTE

En contraste con el Sur, el Norte está más cerrado. Charros de Jalisco ha sorprendido al líder Sultanes de Monterrey, poniéndolo contra las cuerdas con ventaja de 3-1.

Las otras dos series se encuentran empatadas 2-2: Toros de Tijuana vs. Algodoneros de Unión Laguna y Acereros de Monclova vs. Tecos de Dos Laredos. Ambas llaves obligarán a jugar mínimo seis encuentros y de ellas podría salir el “Mejor Perdedor” del sector.

Con los primeros boletos repartidos y varias llaves por definirse, los playoffs de la LMB 2025 prometen cerrar esta ronda inicial con máxima emoción.