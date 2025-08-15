¿Cómo comprar boletos para el Mundial 2026 en México desde 35 mil por partido?

¿Te gustaría vivir el Mundial 2026 en México con todas las comodidades posibles? La Copa Mundial de la FIFA está cada vez más cerca y los boletos Hospitality ya están a la venta desde 34 mil 700 pesos por partido.

Conoce cómo conseguir estas entradas VIP y también cómo registrarte para comprar boletos estándar al mejor precio posible.

¿QUÉ SON LOS BOLETOS HOSPITALITY DEL MUNDIAL 2026?

Los boletos Hospitality son la forma más exclusiva de disfrutar un partido del Mundial. Están diseñados para quienes buscan una experiencia premium dentro y fuera del estadio. Los paquetes incluyen asientos preferentes, acceso VIP, menús gourmet, barra libre de bebidas Premium, souvenirs exclusivos, y posible encuentro con leyendas de futbol.

¿CUÁNTO CUESTA UN BOLETO HOSPITALITY EN MÉXICO PARA EL MUNDIAL 2026?

Los precios varían según el estadio y la fase del torneo. Sin embargo, en México ya se pueden adquirir estos boletos exclusivos desde 34 mil 700 pesos por partido y pueden ir aumentando según la fase. La venta oficial está gestionada por On Location, socio autorizado de FIFA.

¿CÓMO COMPRAR BOLETOS HOSPITALITY?

Para comprar estos boletos VIP:

Visita el sitio oficial: hospitality.fifa.com

Elige sede (CDMX, Guadalajara o Monterrey)

Selecciona el paquete que deseas (individual o por serie de partidos)

Realiza el pago (aceptan tarjetas internacionales)

Recibirás confirmación y más detalles vía correo electrónico

Puedes comprar entradas para un solo partido o adquirir un paquete para ver todos los partidos en una sede específica.

¿Y SI QUIERO BOLETOS MÁS BARATOS?

Si no buscas lujo pero sí quieres vivir la emoción del Mundial, se puede optar por las entradas estándar. La FIFA ya abrió la primera fase de registro, los pasos son los siguientes.

Entra a fifa.com/boletos