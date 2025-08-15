  • 24° C
Deportes

Pablo Guede deja de ser director de Puebla tras nueva derrota contra Atlético San Luis

La derrota dejó a la afición en un estado de frustración, y el grito de "fuera Guede" comenzó a escucharse en las gradas

Ago. 15, 2025
Puebla cayó ante San Luis y con esta derrota también se va su director técnico.
El Club Puebla atraviesa uno de sus momentos más complicados en el Apertura 2025. Después de una nueva derrota ante Atlético San Luis, por 2-0, el conjunto camotero se hunde aún más en la crisis y su técnico, Pablo Guede, ha decidido dar un paso al costado.

La salida del argentino llega en un contexto complicado, con solo una victoria en cinco partidos de la Liga MX y con la afición mostrando su descontento.

El encuentro disputado en el estadio Cuauhtémoc volvió a exponer los errores que han marcado el torneo de Puebla: fallos individuales y una falta de cohesión en el campo.

El primer tanto de San Luis llegó gracias a un error del portero Jesús Rodríguez, quien cometió un penalti antes del descanso que Joao Pedro convirtió en gol.

Ante la situación, Guede decidió cambiar al arquero para el segundo tiempo, pero la presión de los potosinos terminó por doblegar a Puebla con otro tanto de Joao Pedro.

TÉCNICO CONFIRMA SU SALIDA TRAS DERROTA

La derrota dejó a la afición en un estado de frustración, y el grito de "fuera Guede" comenzó a escucharse en las gradas. El técnico argentino, visiblemente afectado, confirmó su salida del club durante la conferencia postpartido, agradeciendo a la institución por el tiempo compartido, pero reconociendo que la situación no daba para más.

Puebla, que sigue sin encontrar su forma en la liga, tiene la mirada puesta en la Leagues Cup, donde se enfrentará al Seattle Sounders en los Cuartos de Final. Sin embargo, la salida de Guede deja muchas incógnitas sobre el futuro inmediato del club, que buscará rápidamente un nuevo rumbo tras este golpe.

La pregunta ahora es, ¿quién tomará las riendas de La Franja en un momento tan crucial?

César Leyva
