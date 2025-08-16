  • 24° C
Deportes

América enfrentará a Tigres sin dos de sus titulares: ¿dónde ver el juego?

Las Águilas buscarán sumar su tercera victoria del torneo, después de iniciar con dos triunfos y dos empates

Ago. 16, 2025
El encuentro está disponible en diferentes señales de televisión y plataformas digitales.
América llegó a Monterrey con el objetivo de mantener su invicto en el Apertura 2025, pero lo hará con dos ausencias importantes, pues los jugadores Henry Martín y Allan Saint-Maximin.

El duelo ante Tigres, correspondiente a la Jornada 5, se disputará este sábado en el Estadio Universitario a las 19:00 horas.

¿POR QUÉ NO ESTARÁN ESTOS JUGADORES?

Henry Martín, quien recientemente falló un penal ante Querétaro, no fue convocado debido a que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo para prevenir una posible lesión.

Por su parte, el refuerzo francés Allan Saint-Maximin continúa en proceso de adaptación tras incorporarse al club hace apenas unos días.

El resto del plantel atendió a los aficionados que acudieron al hotel de concentración para mostrar su apoyo antes del compromiso.

ASÍ LLEGAN LOS EQUIPOS

Las Águilas buscarán sumar su tercera victoria del torneo, después de iniciar con dos triunfos y dos empates, manteniéndose como uno de los equipos invictos de la Liga MX.

Tigres, por su parte, intentará aprovechar la localía y frenar el buen paso del conjunto capitalino, prometiendo un partido lleno de intensidad en el Volcán.

imagen-cuerpo

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL PARTIDO?

  • Fecha: sábado 16 de agosto de 2025.
  • Horario19:00 horas (tiempo del centro de México).
  • Sede: Estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

¿DÓNDE VER EL ENCUENTRO?

El encuentro está disponible en diferentes señales de televisión y plataformas digitales. Si quieres ver el partido de Tigres vs. América en México puedes hacerlo a través de las siguientes señales:

  • Televisión abiertaAzteca 7.
  • Transmisión en plataformas e internet: la aplicación de TV Azteca y el sitio oficial de Azteca Deportes.
César Leyva
