Deportes

LMB: así quedaron las Series de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol: Juegos, fechas y horarios

Se viene la Series de Zona, también llamadas semifinales, donde ya están los equipos clasificados tanto en la Zona Sur como en la Zona Norte

Ago. 18, 2025
Descubre todos los detalles de la Serie / Canva, @charrosbeisbol

Finalizo la primera ronda en la postemporada de la Liga Mexicana de Beisbol en el Norte y los enfrentamientos en las Series de Zona están definidos para comenzar el próximo miércoles 20 de agosto. Por otra parte, en Zona falta conocer el orden en el que se clasificarán los equipos para la segunda ronda de los Playoffs.

A continuación, te contamos cómo quedaron las Series de Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol, incluyendo juegos, fechas y horarios. ¡Toma nota!

¿CÓMO QUEDÓ LA SERIE DE LA ZONA NORTE DE LA LMB?

En la Series de Zona en el Norte Sultanes de Monterrey se enfrentará nuevamente a Tecos de los Dos Laredos, mientras que Algodoneros del Unión Laguna se medirá a Charros de Jalisco. Deberán ganar 4 de máximo 7 juegos posibles y todos comenzarán el próximo miércoles 20 de agosto.

Sultanes de Monterrey vs Tecos de los Dos Laredos

  • Juego 1 miércoles 20 de agosto: MTY vs LAR, e el Uni-Trade Stadium | a las 18:30 horas
  • Juego 2 jueves 21 de agosto: MTY vs LAR, en el Parque La Junta, a las 19:00 horas
  • Juego 3 sábado 23 de agosto: LAR vs MTY, en el Walmart Park, a las 18:00 horas
  • Juego 4 domingo 24 de agosto: LAR vs MTY, en el Walmart Park, a las 18:00 horas

En caso de ser necesario se seguirá de la siguiente manera

  • Juego 5 lunes 25 de agosto: LAR vs MTY, en el Walmart Park, a las 19:30 horas
  • Juego 6 miércoles 27 de agosto: MTY vs LAR, en el Uni-Trade Stadium a las 18:30 horas
  • Juego 7 jueves 28 de agosto: MTY vs LAR, en el Parque La Junta, a las 19:00 horas

Charros de Jalisco vs Algodoneros del Unión Laguna

  • Juego 1 miércoles 20 de agosto: JAL vs LAG, en el Estadio de la Revolución a las 19:30 horas
  • Juego 2 jueves 21 de agosto: JAL vs LAG, en el Estadio de la Revolución, a las 19:30 horas
  • Juego 3 sábado 23 de agosto: LAG vs JAL, en el Estadio Panamericano, a las 18:00 horas
  • Juego 4 domingo 24 de agosto: LAG vs JAL, en el Estadio Panamericano, a las 17:00 horas

En caso de ser necesario, se jugarán los siguientes juegos:

  • Juego 5 lunes 25 de agosto: LAG vs JAL, en el Estadio Panamericano, a las 19:30 horas
  • Juego 6 miércoles 27 de agosto: JAL vs LAG, en el Estadio de la Revolución, a las 19:30 horas
  • Juego 7 jueves 28 de agosto: JAL vs LAG, en el Estadio de la Revolución, a las 19:30 horas

SERIE ZONA SUR: FALTAN DUELOS POR DEFINIR

En el Sur, los Diablos Rojos del México vencieron a los Leones de Yucatán. Además, los Guerreros de Oaxaca también salieron victoriosos a frente a El Águila de Veracruz.

El otro frente lo protagonizan Pericos de Puebla y Piratas de Campeche, que se fueron hasta el sexto juego. La serie se encuentra 3-2 a favor de los Piratas, aunque ambos equipos estarán en la siguiente ronda: uno como ganador y el otro como mejor perdedor del sector. El duelo entre ellos era el domingo, pero se pospuso por lluvia.

Romina Fiadino
