D´leh, niño sobreviviente de leucemia toca la campana de la victoria en juego de Sultanes de Monterrey

La noche de este sábado en el Walmart Park de Monterrey fue especial por la victoria de Sultanes para obligar a un juego siete contra Charros de Jalisco, pero inolvidable para D´leh Alberto un valiente niño que venció la leucemia linfoblástica aguda , tocó la tradicional campana de la victoria, celebrando el fin de su tratamiento contra el cáncer.

A bordo de un vehículo y acompañado por una ovación de los más de 15 mil aficionados presentes en el Walmart Park, D´leh recorrió el campo y conmovió a todos con su historia de lucha, esperanza y fuerza. Un símbolo de vida que dio inicio a una noche inolvidable para la afición regiomontana.

SULTANES GANA Y ASEGURA PASE A SEMIFINAL DE ZONA

Inspirados quizá por ese poderoso momento, los Sultanes de Monterrey vencieron 7-6 a los Charros de Jalisco en un duelo dramático que empató la serie 3-3 y aseguró el pase del equipo a la Semifinal de Zona de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

El dominicano Gustavo Núñez brilló con un cuadrangular, dos impulsadas y tres anotadas. También Donovan Casey y Esteban Quiroz conectaron jonrones clave para la ofensiva del Monterrey.

En la loma, Gerónimo Franzua se llevó la victoria en labor de relevo, mientras que Chris Ellis consiguió un salvamento de cuatro outs. Los Charros amenazaron con dos corredores en posición de anotar en la novena, pero no lograron concretar. La derrota fue para Miguel Aguilar.

Con este resultado, los Sultanes aseguraron su lugar en la siguiente ronda, incluso si pierden el séptimo juego este domingo. No obstante, buscarán la victoria para mantener la ventaja de localía en la próxima etapa.