Propietarios de palcos del Estadio Azteca llegan a un acuerdo con FIFA

El conflicto relacionado con los palcos del Estadio Azteca para el Mundial 2026 ha llegado a una solución. Roberto Ruano, vicepresidente de la Asociación de Palcos y Plateas, confirmó que los propietarios de estos espacios podrán mantener sus derechos durante los cinco partidos del torneo, gracias a un acuerdo con la FIFA.

ACUERDO ENTRE LA ASOCIACIÓN DE PALCOS Y FIFA

Tras más de un año de negociaciones, Ruano explicó que los responsables del Estadio Azteca informaron que se llegó a un acuerdo con la FIFA para respetar los derechos de los propietarios de los palcos. Según Ruano, el director del estadio, Félix Aguirre, les aseguró que se garantizaría la conservación de sus lugares durante la Copa del Mundo.

"Las conversaciones han sido cordiales y confiamos en que el proceso culminará de manera positiva, a pesar de la incertidumbre que han vivido los dueños durante este tiempo", señaló Ruano en una entrevista con Milenio-La Afición.

¿CÓMO SE RESOLVERÁ EL TEMA DE LOS PALCOS?

La solución consiste en que la administración del Estadio Azteca será responsable de pagar a la FIFA por el uso de los palcos, asegurando que los propietarios de estos espacios puedan disfrutar de los beneficios de su adquisición realizada en 1966, por un contrato de 99 años.

Aunque la FIFA exige control total sobre los estadios, incluidos los palcos, los propietarios han expresado su disposición para tomar acciones legales si no se respetan sus derechos contractuales.

"Hay un miembro que ya presentó un recurso ante Profeco, y hemos tenido tres reuniones conciliatorias. El 9 de septiembre está programada una cuarta reunión, donde esperamos recibir una respuesta definitiva", agregó Ruano.

ASOCIACIÓN DE PALCOS FIRME EN LA DEFENSA DE SUS DERECHOS

Ruano enfatizó que los propietarios no aceptarán ningún tipo de acuerdo que no respete sus derechos sobre los palcos, los cuales fueron adquiridos hace casi 60 años bajo un contrato que les garantiza acceso a todos los eventos del Estadio sin costo adicional.

La disputa sobre los palcos en el Estadio Azteca ha sido compleja pero clara:

El contrato garantiza acceso gratuito a todos los eventos en el Estadio.

Este acuerdo se respetó en los Mundiales de 1970 y 1986.

Los propietarios exigen que se cumpla el contrato original.

"Si no se respeta este acuerdo, estamos dispuestos a salir a la prensa mundial para denunciar que en México no se sigue la ley. Lo que queremos es evitar llegar a ese punto", concluyó Ruano.