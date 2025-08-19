México hace historia: Selección Femenil de Flag Football conquista el oro en los World Games 2025

La Selección Femenil de Flag Football de México se coronó campeona en los World Games 2025, celebrados en Chengdu, China, tras derrotar a Estados Unidos con un marcador de 26-21. Con esta victoria, el equipo tricolor se convirtió en el primero en la historia en conquistar la medalla de oro en dos ediciones de los juegos, tras haberlo logrado también en Birmingham 2022.

El representativo mexicano contó con figuras destacadas como Diana Flores, Andrea Martínez, Ángela Funes y Victoria Chávez, jugadoras de Borregos Santa Fe; así como con los coaches Andrea Petrone y Fernando Nahara, del mismo equipo, y Ana Aguayo, egresada del Tec de Monterrey campus Guadalajara.

SELECCIÓN FEMENIL DE FLAG FOOTBALL CONQUISTA EL ORO EN LOS WORLD GAMES 2025

El duelo decisivo contra el acérrimo rival, Estados Unidos, estuvo lleno de emociones y giros de marcador. El encuentro inició con una intercepción de Allison Salazar que ilusionaba a México, pero las estadounidenses fueron las primeras en anotar y ponerse al frente 7-0.

Flores reaccionó con dos pases de anotación para Tania Rincón, lo que permitió que el equipo mexicano se fuera al descanso arriba 14-7. Sin embargo, un error en la segunda mitad dio vida a las norteamericanas, quienes empataron 14-14 tras devolver una intercepción hasta las diagonales.

La mariscal mexicana no bajó los brazos y volvió a conectar, esta vez con Mónica Rangel, para recuperar la ventaja 20-14. El partido parecía definido en favor de Estados Unidos cuando tomaron la delantera 21-20 con apenas 28 segundos en el reloj.

Fue entonces cuando llegó la jugada más memorable del torneo: con apenas 3 segundos por jugar, Flores lanzó un pase decisivo a Victoria Chávez, quien atrapó el ovoide en la zona de anotación para firmar la victoria y el oro para México.

La selección nacional cerró de manera invicta su participación en los World Games 2025. En cuartos de final vapuleó 40-0 a China, en semifinales superó 25-13 a Canadá y en la fase de grupos derrotó a Japón (41-24), Italia (46-7) y Reino Unido (34-13).

Este triunfo cobra aún más relevancia porque marca el final de la participación de México en los World Games antes del debut del flag football como disciplina olímpica en Los Ángeles 2028, donde la selección mexicana buscará seguir haciendo historia.

Con esta nueva hazaña, la Selección Femenil de Flag Football de México reafirma su lugar como potencia mundial y alimenta la ilusión de que en 2028 puedan escribir otra página dorada en los Juegos Olímpicos.