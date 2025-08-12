En Ciudad Obregón, Sonora, el respeto a las normas de tránsito es fundamental para mantener el orden vial y garantizar la seguridad de peatones y conductores. Sin embargo, aún persisten conductas como el estacionarse en lugares prohibidos, situación que no solo genera caos en la movilidad urbana, sino que también conlleva sanciones económicas que pueden ser bastante elevadas.

Estacionarse en lugares prohibidos no solo puede costar una sanción, sino también el arrastre y almacenamiento del vehículo en corralones autorizados.

ESTA ES LA MULTA POR ESTACIONARSE EN LUGARES PROHIBIDOS EN OBREGÓN

La multa por estacionarse en lugares prohibidos en Ciudad Obregón, puede implicar multas que se encuentran entre 20 y 60 Unidades de Medida y Actualización (UMA), según el gobierno municipal de Cajeme. Considerando que la UMA para 2025 tiene un valor de 108.57 pesos, la sanción económica puede ir desde los 2 mil 171.40 hasta los 6 mil 514.20 pesos mexicanos.

Además de la multa, de acuerdo con la Ley de Tránsito vigente del estado, las autoridades de tránsito están facultadas para trasladar el vehículo mediante grúa a un corralón, generando costos adicionales que también se calculan en UMA.

Estos incluyen el arrastre y el almacenamiento diario del vehículo, cuyo costo varía según el tipo de vehículo y la zona donde se remite:

Los costos por el arrastre de vehículos son los siguientes:

Vehículos tipo sedán

Área urbana: 7.50 UMA

Área suburbana o rural: 11.00 UMA

Vehículos tipo pick up o vagoneta

Área urbana: 9.00 UMA

Área suburbana o rural: 13.00 UMA

Motocicletas

Área urbana: 5.00 UMA

Área suburbana o rural: 8.50 UMA

Además, se contemplan pagos adicionales por concepto de almacenaje diario:

Sedán, pick up o vagoneta: 1.00 UMA

Motocicleta: 0.50 UMA

Vehículos de carga, camión o tractocamión con caja: 2.5 UMA

Solo remolque: 1.00 UMA

Las autoridades de tránsito en Cajeme reiteran el llamado a respetar los señalamientos viales para evitar gastos innecesarios y agilizar la movilidad en la ciudad.