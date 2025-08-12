Orquesta Lasallista del Noroeste convoca a jóvenes músicos de Cajeme

Jóvenes músicos de Cajeme tienen la oportunidad de formar parte, sin costo, de la Orquesta Lasallista del Noroeste, una agrupación reconocida por su calidad artística y presencia en importantes escenarios del país.

La Universidad La Salle Noroeste lanzó la convocatoria para integrar nuevos talentos que toquen violín, viola, cello, contrabajo, trompeta, saxofón, trombón, clarinete, flauta, piano, guitarra o percusiones, desde nivel principiante en adelante.

Fundada en septiembre de 2015, la Orquesta Lasallista ha logrado consolidarse como un referente cultural en la región, reuniendo a más de 30 estudiantes de distintas disciplinas.

Su propuesta musical combina piezas clásicas y contemporáneas con arreglos originales, destacándose por su calidad interpretativa y compromiso artístico.

PRESENTACIONES DESTACADA

Bajo la dirección del maestro Mahonri Pérez, reconocido músico y educador con amplia experiencia en dirección orquestal, la agrupación ha fortalecido no solo su calidad musical sino también la formación integral de sus integrantes.

La misión del titular de la agrupación es impulsar valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la pasión por la música, elementos clave para el crecimiento artístico y personal de los jóvenes músicos.

A lo largo de su trayectoria, la orquesta ha ofrecido presentaciones en ciudades como Morelia, León, Oaxaca, Hermosillo, Navojoa y Ciudad Obregón.

Además, ha participado en el Festival Lasallista de Arte y Cultura, que se celebra anualmente en distintas sedes del país.

Entre sus eventos más destacados se encuentran la Fiesta de los Libros en Cajeme, el Festival Tetabiakte y el Festival Alfonso Ortiz Tirado en sus ediciones 2022 y 2024 en Álamos, Sonora.

REQUISITOS

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 14 y 25 años que toquen alguno de los instrumentos señalados, desde nivel principiante en adelante.

Los integrantes cuentan con instalaciones equipadas para sus ensayos y tienen la oportunidad de participar en eventos culturales locales, estatales y nacionales, además de crecer en un ambiente profesional y colaborativo.

Los interesados pueden solicitar más información al teléfono (644) 410-6034 o mediante el correo electrónico mahonri.perez@lasallenoroeste.edu.mx, así como en las redes oficiales de Cultura La Salle Noroeste.