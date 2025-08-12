Vivienda para el Bienestar: este es el módulo para registrarse para una casa en Obregón

El Programa de Vivienda para el Bienestar busca garantizar el derecho a una vivienda adecuada para las personas que más lo necesitan, priorizando a quienes viven en condiciones de alta marginación, indígenas o con carencias sociales.

En esta nota, te contamos dónde se encuentra el módulo para registrarse para una casa en Obregón. Las fechas del registro para una Vivienda Bienestar estarán abiertas del 11 al 23 de agosto 2025, y el trámite es presencial, por lo que esta información es crucial para iniciar tu trámite.

¿DÓNDE ESTÁ EL MÓDULO PARA REGISTRARSE PARA UNA CASA EN OBREGÓN?

Las personas interesadas en realizar el proceso para adquirir una vivienda deben presentarse en los horarios designados en los módulos correspondientes según su zona.

En Obregón, las personas pueden acercarse al módulo ubicado en: la Escuela primaria Josefina Viuda de Galvez, ubicada en Aquiles Serdán S/N, Colonia Pueblo Yaqui, Cd. Obregón, C.P. 85200, Cajeme, Sonora.

El horario de atención es de 9:00 am a 7:00 pm, y el periodo de registro será del 1 al 17 de agosto.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA UNA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR?

Entre los criterios para ser elegidos para una vivienda se encuentran los siguientes:

Tener 18 años o más: en caso de ser menor, deberá tener dependientes económicos en primer grado.

en caso de ser menor, deberá tener dependientes económicos en primer grado. Ingreso familiar específico: no mayor a 2 salarios mínimos.

no mayor a 2 salarios mínimos. No ser derechohabiente : se Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda.

: se Infonavit, Fovissste, Pemex, ISSFAM u otro instituto de vivienda. No haber recibido apoyo previo : no haber recibido previamente un apoyo de vivienda por parte de la Conavi.

: no haber recibido previamente un apoyo de vivienda por parte de la Conavi. No contar con vivienda propia: la persona solicitante no debe ser propietaria de una vivienda.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN?

Luego de que la Conavi realice la convocatoria y difusión del programa, se pasará al registro de solicitudes en los módulos. Luego, se realizará el perfilamiento de la demanda y la publicación de resultados. Posteriormente, se realizará una convocatoria telefónica, la visita domiciliaria y la publicación de resultados. Finalmente, se llevará adelante un sorteo en caso de que la demanda supere la disponibilidad de vivienda.

¿QUÉ DOCUMENTACIÓN NECESITAS EN CASO DE SER SELECCIONADO PARA UNA VISITA DOMICILIARIA?