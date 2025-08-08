Se proyecta Obregón a nivel internacional

Obregón será proyectado a nivel nacional e internacional con los eventos deportivos este fin de semana, en el que se esperan por encima de 3 mil 200 visitantes y una ocupación hotelera de hasta el 100 por ciento, informó la presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV), Nubia Verónica Flores Amaya.

Explicó que los hoteles, restauranteros y prestadores de servicios se prepararon para recibir a los jugadores de basquetbol de cuatro países, así como al comité de FIBA, jugadores de la Copa Nacional, familiares, representantes de prensa nacional e internacional, entre otros, lo que ayudará a proyectar a Obregón este fin de semana.

"Se va a estar hablando mucho de Ciudad Obregón, todos estamos alineados haciendo un buen trabajo en equipo", detalló.

Sólo en la ocupación hotelera se proyecta una derrama económica de 3.8 millones de pesos en 3 mil 127 cuartos por noche, lo que aportaría a la derrama total de 21 millones de pesos proyectada para el Municipio.

Las agencias turísticas, prestadores de servicios, ecoturismo, guías por el Río Yaqui y la Presa Álvaro Obregón, entre otros, ya tienen recorridos agendados. Además, habrá actividades en la Laguna del Náinari, promociones en los restaurantes y eventos culturales para que los visitantes puedan conocer las bondades de Obregón.

También se instalará un stand informativo en la Arena Itson para que los visitantes conozcan sobre los paquetes que se tienen.

Añadió que se tiene una Comisión de Turismo en la que se incluyen las ofertas y promociones de alimentos, destinos, eventos culturales, entre otros.

Para este fin de semana se tienen programados el Torneo Copa Nacional 2025 en el Gimnasio Municipal, FIBA Basquetbol Preclasificatorio en la Arena Itson, el Partido de Leyendas Chivas-América en el Estadio de los Yaquis y el evento de Miss y Mr. Cajeme 2025 en el Teatro del Itson.

Las actividades que aumentarán la ocupación hotelera se esperan el fin de semana, y de manera general se espera cerrar agosto entre el 50 y 60 por ciento.