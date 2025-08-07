Alerta por fuertes tormentas eléctricas y lluvias en el sur de Sonora: Protección Civil advierte riesgo

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora emitió un aviso meteorológico urgente la noche del jueves 7 de agosto, ante la aproximación de una celda de tormenta con potencial de provocar lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en el sur del estado.

MUNICIPIOS EN RIESGO POR TORMENTAS

Según el reporte oficial, el fenómeno climático se formó entre los estados de Sinaloa y Chihuahua y se desplaza hacia los municipios de Navojoa, Huatabampo y Álamos, así como comunidades cercanas. Las condiciones previstas podrían generar afectaciones importantes, por lo que se pide a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

Aviso Meteorológico.



Información completa en el siguiente enlace:https://t.co/cH3QCh82Lu — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) August 8, 2025

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Protección Civil recomienda:

No cruzar ríos, arroyos ni corrientes de agua.

Evitar salir si no es necesario.

Mantenerse informado a través de canales oficiales.

Reportar cualquier emergencia al 911.

Las autoridades hacen un llamado a la población a extremar precauciones y seguir las indicaciones para prevenir accidentes o situaciones de riesgo ante estas condiciones meteorológicas adversas.