  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 7 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Sonora

Alerta por fuertes tormentas eléctricas y lluvias en el sur de Sonora: Protección Civil advierte riesgo

Esta noche en gran parte del sur de la entidad se reportan fuertes ráfagas de viento y en algunos lugares ya comenzaron las lluvias

Ago. 07, 2025
Ante cualquier eventualidad procura informarte a través de medios confiables como Diario del Yaqui.
Ante cualquier eventualidad procura informarte a través de medios confiables como Diario del Yaqui.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora emitió un aviso meteorológico urgente la noche del jueves 7 de agosto, ante la aproximación de una celda de tormenta con potencial de provocar lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en el sur del estado.

MUNICIPIOS EN RIESGO POR TORMENTAS

Según el reporte oficial, el fenómeno climático se formó entre los estados de Sinaloa y Chihuahua y se desplaza hacia los municipios de Navojoa, Huatabampo y Álamos, así como comunidades cercanas. Las condiciones previstas podrían generar afectaciones importantes, por lo que se pide a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD

Protección Civil recomienda:

  • No cruzar ríos, arroyos ni corrientes de agua.
  • Evitar salir si no es necesario.
  • Mantenerse informado a través de canales oficiales.
  • Reportar cualquier emergencia al 911.

Las autoridades hacen un llamado a la población a extremar precauciones y seguir las indicaciones para prevenir accidentes o situaciones de riesgo ante estas condiciones meteorológicas adversas.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Estados Unidos cancela la visa del alcalde de Nogales; él responde con tranquilidad
Sonora

Estados Unidos cancela la visa del alcalde de Nogales; él responde con tranquilidad

Agosto 07, 2025

Según fuentes extraoficiales, el hecho ocurrió el pasado 5 de agosto, cuando intentó ingresar a EU a través de la garita Dennis

Detienen a exdirector de Policía Municipal de Hermosillo
Sonora

Detienen a exdirector de Policía Municipal de Hermosillo

Agosto 07, 2025

Esto sucedió por trasladar a personas en contra de su voluntad hasta Navojoa

Proyectan vivienda digna para Navojoa
Sonora

Proyectan vivienda digna para Navojoa

Agosto 07, 2025

El alcalde Jorge Elías Retes se reunió con representantes de Conavi; el Municipio otorgaría 12 hectáreas