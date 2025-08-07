Alerta por fuertes tormentas eléctricas y lluvias en el sur de Sonora: Protección Civil advierte riesgo

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Sonora emitió un aviso meteorológico urgente la noche del jueves 7 de agosto, ante la aproximación de una celda de tormenta con potencial de provocar lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento en el sur del estado.
MUNICIPIOS EN RIESGO POR TORMENTAS
Según el reporte oficial, el fenómeno climático se formó entre los estados de Sinaloa y Chihuahua y se desplaza hacia los municipios de Navojoa, Huatabampo y Álamos, así como comunidades cercanas. Las condiciones previstas podrían generar afectaciones importantes, por lo que se pide a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD
Protección Civil recomienda:
- No cruzar ríos, arroyos ni corrientes de agua.
- Evitar salir si no es necesario.
- Mantenerse informado a través de canales oficiales.
- Reportar cualquier emergencia al 911.
Las autoridades hacen un llamado a la población a extremar precauciones y seguir las indicaciones para prevenir accidentes o situaciones de riesgo ante estas condiciones meteorológicas adversas.