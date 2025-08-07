Detienen a exdirector de Policía Municipal de Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado, confirmó la detención del exdirector de Policía Municipal de Hermosillo y cinco elementos más de dicha corporación por presuntos delitos de violación a derechos humanos.

Las seis órdenes de aprehensión fueron ejecutadas este jueves, por el motivo de delitos ligados con denuncia y quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y de manera extraoficial se sabe que uno de los detenidos es el excomisario Manuel Emilio "N", quien estuvo al frente de la corporación de septiembre de 2021 a junio de 2025.

Se procedió a estas acciones, como parte de la denuncia que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Sonora, tenía debido a que en mayo de este año fueron acusados de engañar y trasladar a personas en situación de calle que rondaban en el centro de Hermosillo, y a quienes en contra de su voluntad dejaron en el Municipio de Navojoa.

El 11 de junio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, informó que detuvieron a Ricardo "N" y Pedro Javier "N", dos elementos de Seguridad Pública Municipal de Hermosillo debido a su probable responsabilidad por los delitos de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad equiparada, en el marco de las pasadas Fiestas del Pitic.

Cabe señalar que esta acción se derivó de una acusación directa, la cual se viralizó en distintos foros de redes sociales, así como espacios informativos, además de ser denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Por su parte el Ayuntamiento de Hermosillo, emitió un comunicado para informar que se mantendrá respetuoso de las indagatorias que realiza la Fiscalía de Justicia del Estado, luego de que esta emitiera un avance del reporte oficial de los hechos que involucra a elementos y un exelemento de la Policía Municipal.