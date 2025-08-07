Bomberos de Sonora toman capacitación internacional

Con el objetivo de que el Cuerpo de Bomberos se mantenga actualizado para brindar una mejor atención en los tiempos y acciones de respuesta ante una emergencia, se encuentran en capacitación a través de la fundación de incendios de Houston, Texas, que tiene como objetivo preparar a los oficiales para desarrollar cursos y planes de lección, así como procedimientos locales de actuación ante un incidente, informó Luis Arturo Aniel Tellez, responsable de turno de Bomberos en Hermosillo.

Detalló que el curso lo están tomando 16 elementos; sin embargo, la capacitación está diseñada para preparar a los bomberos para que instruyan al resto de los compañeros, lo que beneficia a todos en general y su vez, se podrá capacitar a elementos de otros municipios que lo requieran.

Por su parte, el oficial Arturo Dávila Pacheco, coordinador de planeación y logística de bomberos, detalló que este proceso de capacitación inició hace tiempo; sin embargo, en esta ocasión se trata de un nivel 2 de capacitación o de certificación. "Es un trabajo previo donde todo el personal que tiene como tarea dirigir gente o enseñar, tiene que estar debidamente capacitado para ese tipo de labores".

Señaló que bajo este esquema de certificación y de conocimiento que se está obteniendo podrán generar ellos mismos los planes del entrenamiento con procedimientos de trabajo debidamente avalados. "No estamos pensando que estos 16 elementos son los únicos que van a poder dar las clases, ellos sientan las bases de cómo será entrenamiento".

Esta es la primera vez que el Cuerpo de Bomberos gestiona una captación internacional de este nivel, y se llevará a cabo del 7 al 10 de agosto en la Unidad Central de Bomberos de la capital del Estado.