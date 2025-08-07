Hasta 2 mil viviendas llegarían a Navojoa a través de la Conavi

Entre mil 500 y 2 mil viviendas se proyectan construir para Navojoa en coordinación con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) a través de los programas impulsados por el gobierno federal, el Ayuntamiento otorgará 12 hectáreas para poder cristalizar este proyecto, explicó el alcalde de Navojoa, Jorge Elías Retes.

El Munícipe explicó que esta semana se tuvo una reunión con representantes de la Conavi, quienes visitaron el municipio e informaron del proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum para llevar vivienda a quienes más lo necesiten.

"Se nos informó del proyecto, hay disposición, sensibilidad y compromiso con nuestra gente, ahí compartimos la visión de impulsar más proyectos de vivienda digna para las familias de Navojoa y esperamos que pronto se pueda concretar", declaró.

A nivel municipal, relató que se está trabajando en la búsqueda de los predios donde se puedan construir estas viviendas, donde la idea es que se puedan concretar lo más rápido posible y beneficiar a familias que lo necesitan.

"Si nosotros entregamos el terreno lo más rápido posible, estaríamos hablando de que entre octubre y noviembre inicie la construcción, tenemos que sensibilizar a la gente que tiene la tierra, es un tema de apoyo y generosidad, entender que es un beneficio para gente muy vulnerable".

Elías Retes reconoció que se trata de proyectos de mucho impacto, llevados a muchos municipios, en el que Navojoa también podrá ser beneficiado.

"Seguiremos gestionando apoyos y soluciones reales para que cada vez más navojoenses puedan tener acceso a un hogar propio y digno", concluyó.