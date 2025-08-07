Estados Unidos cancela la visa del alcalde de Nogales; él responde con tranquilidad

Juan Francisco Gim, presidente municipal de Nogales, se encuentra en el centro de la atención pública luego de que autoridades estadounidenses le cancelaran su visa. Según fuentes extraoficiales, el hecho ocurrió el pasado 5 de agosto, cuando el alcalde intentó ingresar a Estados Unidos a través de la garita Dennis DeConcini, donde fue retenido durante varias horas.

La noticia ha generado diversas reacciones tanto en medios locales como en redes sociales, en parte porque el edil había hecho comentarios en medios estadounidenses semanas antes sobre la política migratoria del expresidente Donald Trump.

POLÉMICOS COMENTARIOS SOBRE MIGRACIÓN

A finales de junio, Gim participó en una entrevista para una cadena de noticias en Estados Unidos, donde expresó su opinión sobre las estrategias migratorias implementadas por Trump. En ese momento, señaló que el gobierno norteamericano parecía estar "limpiando la casa" antes de iniciar un eventual proceso de reclutamiento de migrantes bajo nuevas condiciones, y añadió que dicha postura le parecía adecuada.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas, y aunque no se ha confirmado una relación directa entre sus comentarios y la revocación de su visa, el hecho ha generado especulaciones en la comunidad fronteriza.

EL ALCALDE RESPONDE EN REDES SOCIALES

Tras difundirse la información sobre la cancelación de su visa, el alcalde compartió un video en sus redes sociales donde confirmó el incidente y se dirigió directamente a la ciudadanía. En el mensaje aseguró que no se le señaló por ninguna conducta indebida y destacó que mantiene la tranquilidad de tener "la conciencia en paz".

"Estoy seguro que el tiempo me dará la razón", comentó, al tiempo que enfatizó que no se trata de una persecución ni de un escándalo, sino simplemente de un procedimiento administrativo por parte del gobierno de Estados Unidos.

Comunicado oficial | Les comparto este mensaje sobre un tema importante. Los invito a verlo y mantenerse informados. pic.twitter.com/zw8jWvSBtw — Juan Francisco Gim Nogales (@JGimNogales) August 8, 2025

UNA SITUACIÓN EN DESARROLLO

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles oficiales sobre los motivos específicos de la cancelación de la visa. Mientras tanto, el presidente municipal continúa con sus labores en Nogales y se mostró abierto a colaborar con cualquier proceso que requieran las autoridades extranjeras.

La situación sigue en observación, ya que podría tener implicaciones tanto políticas como diplomáticas para la región fronteriza.