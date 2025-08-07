Registro de becas para estudiantes con discapacidad está a punto de cerrar convocatoria

Son dos millones de pesos el presupuesto que tiene el Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, para el otorgamiento de becas específicamente para estudiantes con discapacidad auditiva inscritos en planteles públicos o privados, informó Abraham de Jesús Sierra, director del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora.

Explicó que, atendiendo al tema de inclusión y reforzamiento a la educación, este programa de becas está orientado a reconocer el esfuerzo del estudiante con alguna discapacidad auditiva como sordera, y que esté cursando un nivel de bachillerato, técnico superior universitario y licenciatura, inscritos en escuelas públicas o privadas del Estado de Sonora.

"El principal objetivo es prevenir que personas con sordera o con alguna discapacidad auditiva no puedan ejercer a plenitud su derecho a la educación, con esta beca se asegura su desarrollo educativo y su integración social.", expresó el funcionario sobre la beca.

Esta beca podrá destinarse para la compra de aparatos auditivos, servicio de intérpretes de lengua de señas mexicana altamente capacitados o las herramientas necesarias para ejercer su derecho a la educación.

Por otra parte, dentro de las bases para el otorgamiento de estas becas, se indica que será en una sola emisión antes de concluir el año, esto debido a la disponibilidad presupuestal y calendario del Instituto, además no se estipula el monto debido a que este dependerá de las personas beneficiadas que se inscriban, es decir, el recurso de 2 millones de pesos será dividido entre el número de estudiantes seleccionados.