Dictan prisión preventiva a Julio César Chávez Jr. en Hermosillo; así avanza su proceso legal

A solo dos días de su deportación a México, Julio César Chávez Jr., hijo del legendario campeón de boxeo Julio César Chávez, enfrenta uno de los momentos más delicados de su vida.

Este miércoles 20 de agosto, Enrique Hernández Miranda, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Sonora, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Esto tras su primera audiencia por presunta delincuencia organizada con fines de tráfico y fabricación de armas.

El pugilista, de 38 años, se encuentra actualmente recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 11, ubicado en Hermosillo, capital de Sonora, un penal de máxima seguridad.

Durante la audiencia inicial, la defensa solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que su situación jurídica se definirá hasta el próximo sábado a las 17:00 horas, cuando se determine si es vinculado o no a proceso.

DETENCIÓN Y DEPORTACIÓN DE JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR.

La detención de Chávez Jr. se produjo tras un operativo de cooperación entre autoridades de Estados Unidos y México.

El pasado 19 de agosto, se informó que el deportista era entregado a las autoridades mexicanas, destacando que el hecho refleja la "sólida cooperación" entre ambos países para fortalecer la seguridad.

Cabe recordar que Chávez Jr. fue arrestado el 2 de julio en Studio City, California, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), luego de que se confirmara que tenía una orden de aprehensión vigente en México.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A JULIO CÉSAR CHÁVEZ JR Y QUÉ SIGUE EN SU PROCESO LEGAL?

Los señalamientos en su contra son graves: presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización catalogada como terrorista por el gobierno estadounidense, además de delitos relacionados con tráfico de armas, municiones y explosivos.

El caso ha generado un enorme interés mediático, no solo por la fama del imputado en el boxeo, sino también por la magnitud de las acusaciones.

De ser vinculado a proceso, el juez fijará una nueva fecha para conocer la sentencia que podría marcar un antes y un después en la vida del exboxeador. Por ahora, el futuro inmediato de Chávez Jr. pende de una audiencia clave que definirá si permanece tras las rejas o recupera su libertad.