  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 20 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Fechas y ubicaciones para comprar útiles y uniformes en los estados en la Feria de la Profeco

La Profeco lanzó la Feria Regreso a Clases 2025, un programa nacional

Ago. 20, 2025
Fechas y ubicaciones para comprar útiles y uniformes en los estados en la Feria de la Profeco

El regreso a clases 2025 está cada vez más cerca y, como cada año, miles de familias mexicanas ya se preparan para la compra de útiles, uniformes, mochilas y demás artículos escolares para este nuevo ciclo escolar 2025-2026.

Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó la Feria Regreso a Clases 2025, un programa nacional que busca convertirse en un aliado estratégico para los hogares al ofrecer productos a precios accesibles, así como servicios gratuitos que contribuyen a preparar a niñas, niños y adolescentes para el nuevo ciclo escolar.

¿QUÉ OFRECE LA FERIA REGRESO A CLASES PROFECO 2025?

En estos espacios, instalados en plazas públicas y centros de reunión de distintas ciudades del país, madres y padres de familia podrán adquirir útiles, uniformes, mochilas, calzado y libros con descuentos de hasta el 50 por ciento, además de aprovechar servicios gratuitos como certificados médicos, cortes de cabello, asesoría jurídica, exámenes de la vista y módulos informativos sobre los derechos del consumidor.

El programa también impulsa a pequeñas y medianas empresas mexicanas, así como a cooperativas comunitarias, fomentando el consumo local.

FECHAS Y UBICACIONES PARA LA FERIA DE LA PROFECO

La feria se llevará a cabo en diversas regiones del país, con actividades programadas entre el 15 de agosto y el 6 de septiembre. Estos son algunos de los puntos confirmados:

CAMPECHE

  • Escárcega: Parque Miguel Hidalgo (15-29 agosto)
  • Carmen: Parque Tila (2-29 agosto)
  • Champotón: Palacio Municipal (25-29 agosto)

CHIAPAS

  • Comitán: Parque Central Benito Juárez (16-23 agosto)

VERACRUZ

  • Orizaba: Centro de Convenciones (18-19 agosto)
  • Panúco: Plaza Roja Municipal (18-23 agosto)

PUEBLA Y TLAXCALA

  • Cholula: Complejo Cultural (16-18 agosto)

CDMX

  • Milpa Alta: Explanada Delegacional (26-31 agosto)
  • Iztacalco: Calle Oriente 255 (21-24 agosto)

ESTADO DE MÉXICO

  • Otumba (Nezahualcóyotl): Plaza de la Constitución (25-31 agosto)
  • Cuautitlán Izcalli: Zona de Bancos (21-24 agosto)
  • Ecatepec: Explanada Central (29-31 agosto)

OTROS ESTADOS

  • Jojutla, Morelos: Auditorio Municipal (28-31 agosto)
  • Iguala, Guerrero: Explanada Municipal (21-31 agosto)
  • La Piedad, Michoacán: Plaza Principal Cabadas (21-25 agosto)

REGIÓN NOROESTE Y BAJÍO

  • Irapuato, Guanajuato: Plaza de los Fundadores (15-24 agosto)
  • Tepic, Nayarit: Andador Amado Nervo (16 agosto - 6 septiembre)

NORTE Y FRONTERA

  • Reynosa, Tamaulipas: Auditorio Municipal (29-31 agosto)

Con este programa, Profeco busca no solo reducir la carga económica del regreso a clases, sino también garantizar que los estudiantes inicien el ciclo escolar con todos los materiales necesarios. La recomendación a los padres de familia es aprovechar estas ferias, comparar precios y adquirir artículos de calidad a menor costo.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza
Contenido Relacionado
Simón Levy: quién es el exsubsecretario de Turismo de AMLO que tiene una ficha roja de la FGR
Nacional / México

Simón Levy: quién es el exsubsecretario de Turismo de AMLO que tiene una ficha roja de la FGR

Agosto 20, 2025

En el año 2018, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los primeros perfiles destacados en la llamada Cuarta Transformación

Día del Abuelo: adultos mayores podrán disfrutar de grandes descuentos con su credencial del Inapam
Nacional / México

Día del Abuelo: adultos mayores podrán disfrutar de grandes descuentos con su credencial del Inapam

Agosto 20, 2025

Las personas mayores de 60 disfrutarán de contar con varias promociones durante el jueves 28 de agosto para celebrar su día

¿Quién es Genaro Lozano, posible embajador de México en Italia, propuesto por Claudia Sheinbaum?
Nacional / México

¿Quién es Genaro Lozano, posible embajador de México en Italia, propuesto por Claudia Sheinbaum?

Agosto 20, 2025

La presidenta reconoció su labor activista, académico y analista político; se encuentra a la espera de su ratificación por el Senado de la República