Fechas y ubicaciones para comprar útiles y uniformes en los estados en la Feria de la Profeco

El regreso a clases 2025 está cada vez más cerca y, como cada año, miles de familias mexicanas ya se preparan para la compra de útiles, uniformes, mochilas y demás artículos escolares para este nuevo ciclo escolar 2025-2026.

Ante esto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó la Feria Regreso a Clases 2025, un programa nacional que busca convertirse en un aliado estratégico para los hogares al ofrecer productos a precios accesibles, así como servicios gratuitos que contribuyen a preparar a niñas, niños y adolescentes para el nuevo ciclo escolar.

¿QUÉ OFRECE LA FERIA REGRESO A CLASES PROFECO 2025?

En estos espacios, instalados en plazas públicas y centros de reunión de distintas ciudades del país, madres y padres de familia podrán adquirir útiles, uniformes, mochilas, calzado y libros con descuentos de hasta el 50 por ciento, además de aprovechar servicios gratuitos como certificados médicos, cortes de cabello, asesoría jurídica, exámenes de la vista y módulos informativos sobre los derechos del consumidor.

El programa también impulsa a pequeñas y medianas empresas mexicanas, así como a cooperativas comunitarias, fomentando el consumo local.

FECHAS Y UBICACIONES PARA LA FERIA DE LA PROFECO

La feria se llevará a cabo en diversas regiones del país, con actividades programadas entre el 15 de agosto y el 6 de septiembre. Estos son algunos de los puntos confirmados:

CAMPECHE

Escárcega: Parque Miguel Hidalgo (15-29 agosto)

Carmen: Parque Tila (2-29 agosto)

Champotón: Palacio Municipal (25-29 agosto)

CHIAPAS

Comitán: Parque Central Benito Juárez (16-23 agosto)

VERACRUZ

Orizaba: Centro de Convenciones (18-19 agosto)

Panúco: Plaza Roja Municipal (18-23 agosto)

PUEBLA Y TLAXCALA

Cholula: Complejo Cultural (16-18 agosto)

CDMX

Milpa Alta: Explanada Delegacional (26-31 agosto)

Iztacalco: Calle Oriente 255 (21-24 agosto)

ESTADO DE MÉXICO

Otumba (Nezahualcóyotl): Plaza de la Constitución (25-31 agosto)

Cuautitlán Izcalli: Zona de Bancos (21-24 agosto)

Ecatepec: Explanada Central (29-31 agosto)

OTROS ESTADOS

Jojutla, Morelos: Auditorio Municipal (28-31 agosto)

Iguala, Guerrero: Explanada Municipal (21-31 agosto)

La Piedad, Michoacán: Plaza Principal Cabadas (21-25 agosto)

REGIÓN NOROESTE Y BAJÍO

Irapuato, Guanajuato: Plaza de los Fundadores (15-24 agosto)

Tepic, Nayarit: Andador Amado Nervo (16 agosto - 6 septiembre)

NORTE Y FRONTERA

Reynosa, Tamaulipas: Auditorio Municipal (29-31 agosto)

Con este programa, Profeco busca no solo reducir la carga económica del regreso a clases, sino también garantizar que los estudiantes inicien el ciclo escolar con todos los materiales necesarios. La recomendación a los padres de familia es aprovechar estas ferias, comparar precios y adquirir artículos de calidad a menor costo.