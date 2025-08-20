¿Quién es Genaro Lozano, posible embajador de México en Italia, propuesto por Claudia Sheinbaum?

Genaro Lozano, reconocido analista político, académico y activista, fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Italiana.

Aunque su nombramiento aún debe ser ratificado por el Senado de la República, la noticia ha generado conversación por su amplia trayectoria en medios, academia y activismo social.

UN PERFIL ACADÉMICO Y DE ACTIVISMO

Genaro Fausto Lozano Valencia cuenta con una sólida formación académica: estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en el ITAM y posteriormente cursó la maestría y el doctorado en Ciencia Política en The New School for Social Research, en Nueva York.

Desde 2007 se desempeña como profesor en el Departamento de Estudios Internacionales y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana.

A lo largo de su carrera, también fue editor de Foreign Affairs Latinoamérica, ha impartido conferencias en instituciones como Harvard, Columbia y la UNAM, y es coautor de diversos libros sobre política, derechos humanos y género, entre ellos Same-Sex Marriage in Latin America y Twitter y el cambio político en México.

Más allá de la academia, Lozano es reconocido por su activismo en defensa de los derechos humanos y de los animales.

Fue uno de los voceros del movimiento estudiantil Yo Soy 132 en 2012 y ha impulsado la agenda LGBT como cofundador de la Coalición Mexicana LGBT. Forbes lo incluyó entre los 10 líderes de opinión más influyentes en México entre 2013 y 2015.

PRESENCIA EN MEDIOS Y OPINIÓN PÚBLICA

En el ámbito mediático, ha conducido Hora 21 en ForoTV, ha sido panelista en Tercer Grado y anfitrión de Antes de Acostarnos en N+Media. También colaboró como columnista en Reforma y ha publicado en medios internacionales como The Washington Post, La Nación (Argentina) y El Comercio (Perú).

¿QUÉ SIGUE PARA SU NOMBRAMIENTO COMO EMBAJADOR?

Este 20 de agosto, la propuesta será analizada por la Primera Comisión de Asuntos Políticos y Relaciones Internacionales del Congreso. Si avanza, deberá ser ratificada por el Senado y, posteriormente, recibir el beneplácito del gobierno italiano, que incluye la aceptación formal por parte del presidente Sergio Mattarella.

En redes sociales, Lozano expresó sentirse “profundamente conmovido, honrado y agradecido” por la propuesta, y aseguró que, de ser ratificado, trabajará con responsabilidad y amor por México.