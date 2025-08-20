Día del Abuelo: adultos mayores podrán disfrutar de grandes descuentos con su credencial del Inapam

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) brinda una serie de descuentos y beneficios para que las personas mayores de 60 años tengan una mejor calidad de vida.

El próximo jueves 28 de agosto, se celebra el Día de los Abuelos, y desde el Instituto aseguran que se seguirán con los descuentos en distintas categorías como alimentación, salud, transporte y demás servicios. En esta nota te contamos todos los detalles.

¿CUÁLES SON LOS DESCUENTOS A LOS QUE PODRÁN ACCEDER LOS ADULTOS MAYORES?

Los adultos mayores que cuenten con su credencial del Inapam podrán acceder a descuentos en viajes, restaurantes, salud, compras y entretenimiento.

Viajes y transporte: los adultos podrán acceder a 50% de descuento en boletos de autobuses en empresas como ADO, ETN y Primera Plus. Además, algunas aerolíneas como Aeroméxico ofrece un 15% de descuento en vuelos nacionales; y Mexicana brinda un 20% de descuento.

Restaurantes y gastronomía: en los restaurantes de tu localidad, tendrás grandes descuentos para festejar este día. La mayoría ofrece descuentos del 15 y 20%. Consulta el Directorio de Beneficios para conocer dichos lugares.

Salud y bienestar: podrás acceder a descuentos en farmacias, ópticas, clínicas y centros de salud. Es la ocasión ideal para realizarte un chequeo o comprar tus remedios. Farmacias como San Pablo y las de Bodega Aurrerá ofrecen entre un 5% y 10% de descuento en medicamentos. Además, en Ópticas Lux o Devlyn, puedes obtener descuentos de entre 10% y 20%, e incluso exámenes de la vista gratuitos.

Compras y servicios: finalmente, también podrás acceder a rebajas en tiendas como Soriana y Suburbia que brindarán hasta un 10% de descuento en productos seleccionados.

Si quieres conocer los descuentos que tendrás en los negocios y tiendas de tu localidad, consulta la página oficial de Inapam, donde encontrarás el Directorio de Beneficios y podrás conocer los porcentajes de descuentos y las ubicaciones de las tiendas.