  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 20 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Día del Abuelo: adultos mayores podrán disfrutar de grandes descuentos con su credencial del Inapam

Las personas mayores de 60 disfrutarán de contar con varias promociones durante el jueves 28 de agosto para celebrar su día

Ago. 20, 2025
Disfruta de estos descuentos / Pexels, PNGWing
Disfruta de estos descuentos / Pexels, PNGWing

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) brinda una serie de descuentos y beneficios para que las personas mayores de 60 años tengan una mejor calidad de vida. 

El próximo jueves 28 de agosto, se celebra el Día de los Abuelos, y desde el Instituto aseguran que se seguirán con los descuentos en distintas categorías como alimentación, salud, transporte y demás servicios. En esta nota te contamos todos los detalles.

imagen-cuerpo

¿CUÁLES SON LOS DESCUENTOS A LOS QUE PODRÁN ACCEDER LOS ADULTOS MAYORES?

Los adultos mayores que cuenten con su credencial del Inapam podrán acceder a descuentos en viajes, restaurantes, salud, compras y entretenimiento. 

  • Viajes y transporte: los adultos podrán acceder a 50% de descuento en boletos de autobuses en empresas como ADO, ETN y Primera Plus. Además, algunas aerolíneas como Aeroméxico ofrece un 15% de descuento en vuelos nacionales; y Mexicana brinda un 20% de descuento.
  • Restaurantes y gastronomía: en los restaurantes de tu localidad, tendrás grandes descuentos para festejar este día. La mayoría ofrece descuentos del 15 y 20%. Consulta el Directorio de Beneficios para conocer dichos lugares.
  • Salud y bienestar: podrás acceder a descuentos en farmacias, ópticas, clínicas y centros de salud. Es la ocasión ideal para realizarte un chequeo o comprar tus remedios. Farmacias como San Pablo y las de Bodega Aurrerá ofrecen entre un 5% y 10% de descuento en medicamentos. Además, en Ópticas Lux o Devlyn, puedes obtener descuentos de entre 10% y 20%, e incluso exámenes de la vista gratuitos.
  • Compras y servicios: finalmente, también podrás acceder a rebajas en tiendas como Soriana y Suburbia que brindarán hasta un 10% de descuento en productos seleccionados. 
imagen-cuerpo

Si quieres conocer los descuentos que tendrás en los negocios y tiendas de tu localidad, consulta la página oficial de Inapam, donde encontrarás el Directorio de Beneficios y podrás conocer los porcentajes de descuentos y las ubicaciones de las tiendas. 

Romina Fiadino
Romina Fiadino
Contenido Relacionado
Simón Levy: quién es el exsubsecretario de Turismo de AMLO que tiene una ficha roja de la FGR
Nacional / México

Simón Levy: quién es el exsubsecretario de Turismo de AMLO que tiene una ficha roja de la FGR

Agosto 20, 2025

En el año 2018, al inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue uno de los primeros perfiles destacados en la llamada Cuarta Transformación

¿Quién es Genaro Lozano, posible embajador de México en Italia, propuesto por Claudia Sheinbaum?
Nacional / México

¿Quién es Genaro Lozano, posible embajador de México en Italia, propuesto por Claudia Sheinbaum?

Agosto 20, 2025

La presidenta reconoció su labor activista, académico y analista político; se encuentra a la espera de su ratificación por el Senado de la República

Claudia Sheinbaum anuncia la visita del presidente de Francia a México antes de diciembre
Nacional / México

Claudia Sheinbaum anuncia la visita del presidente de Francia a México antes de diciembre

Agosto 20, 2025

La presidenta de México informó que el mandatario francés y el primer ministro de Canada realizarán visitas oficiales a territorio mexicano