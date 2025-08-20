VIDEO del momento exacto en que policía mata a motociclista durante riña en CDMX

El martes 19 de agosto, en la colonia Jardín Balbuena, en la alcaldía Venustiano Carranza, se vivió por la tarde una riña, en donde un motociclista perdió la vida tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El hecho, que quedó grabado en video y rápidamente se difundió en redes sociales, ha causado conmoción y reavivado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades capitalinas.

POLICÍA MATA A MOTOCICLISTA DURANTE RIÑA EN CDMX

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en un punto de revisión ubicado en la avenida Galindo y Villa, casi esquina con Fray Servando Teresa de Mier, cuando los tripulantes de una motocicleta padre e hijo fueron detenidos para una inspección preventiva. Sin embargo, durante el procedimiento ambos se tornaron agresivos y comenzaron a agredir físicamente a los uniformados.

En las imágenes difundidas se observa el momento en que dos motociclistas forcejean con policías en plena vialidad. En un punto de la riña, uno de los sujetos derriba a un oficial y continúa con las agresiones. Fue entonces cuando el agente, tras ser golpeado, desenfundó su arma de cargo y realizó un disparo que impactó directamente en la cabeza de un joven de 21 años.

El lesionado fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde más tarde se confirmó su fallecimiento. Mientras tanto, testigos en el lugar exigían la detención del uniformado responsable.

Policía de la @SSC_CDMX MATA por la espalda a motociclista tras riña en la Venustiano Carranza



Dos sujetos en moto se negaron a una revisión en la colonia Jardín Balbuena, se liaron a golpes con 2 oficiales, pero al quedar en el suelo, uno de los uniformados le disparó por la... pic.twitter.com/Gz6jHzSlva — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) August 20, 2025

¿QUÉ PASÓ CON EL POLICÍA?

La SSC informó que el policía fue asegurado en el sitio y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente junto con su arma de cargo. Su situación jurídica será definida en las próximas horas.

Además, la Dirección General de Asuntos Internos abrió una carpeta de investigación administrativa para colaborar con las indagatorias ministeriales.

El caso ya ha generado reacciones en redes sociales, donde el video circula con comentarios divididos entre quienes señalan un presunto uso excesivo de la fuerza y quienes consideran que el oficial actuó en defensa propia ante la agresión recibida.

Las autoridades capitalinas aseguraron que se dará seguimiento puntual a las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.