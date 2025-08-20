Desmantelan campamento del crimen organizado en Elota, Sinaloa

Elementos del Grupo Interinstitucional desmantelaron un campamento vinculado al crimen organizado en el poblado La Cruz, en el municipio de Elota, Sinaloa.

Durante un operativo de reconocimiento terrestre, personal militar detectó la presencia sospechosa de un hombre, lo que derivó en su detención y el hallazgo de un arsenal y vehículos con posibles vínculos delictivos.

ENTRE LO ASEGURADO SE ENCUENTRA:

Dos vehículos (uno con reporte de robo y otro con blindaje)

Dos armas largas

16 cargadores

Mil 231 cartuchos de distintos calibres

Tres cascos antifragmento

Un chaleco antibalas con dos placas balísticas

Un radio de dos bandas

Cuatro teléfonos celulares

Tres cintas eslabonadas

640 eslabones

DETENIDO A DISPOSICIÓN DE LA FGR

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar las investigaciones correspondientes.

La localización de este material representa un golpe significativo a las estructuras criminales que operan en la región, ya que el dispositivo decomisado se emplea para detonar explosivos a distancia, lo que incrementa la peligrosidad de las actividades delictivas.

El Gabinete de Seguridad informó los eventos más relevantes del 19 de agosto de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.