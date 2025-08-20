  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 20 De Agosto Del 2025
SÍGUENOS
Nacional / México

Desmantelan campamento del crimen organizado en Elota, Sinaloa

La localización de este material representa un golpe significativo a las estructuras criminales que operan en la región

Ago. 20, 2025
Entre lo decomisado se encuentra un explosivo de alto alcance.
Entre lo decomisado se encuentra un explosivo de alto alcance.

Elementos del Grupo Interinstitucional desmantelaron un campamento vinculado al crimen organizado en el poblado La Cruz, en el municipio de Elota, Sinaloa.

Durante un operativo de reconocimiento terrestre, personal militar detectó la presencia sospechosa de un hombre, lo que derivó en su detención y el hallazgo de un arsenal y vehículos con posibles vínculos delictivos.

ENTRE LO ASEGURADO SE ENCUENTRA:

  • Dos vehículos (uno con reporte de robo y otro con blindaje)
  • Dos armas largas
  • 16 cargadores
  • Mil 231 cartuchos de distintos calibres
  • Tres cascos antifragmento
  • Un chaleco antibalas con dos placas balísticas
  • Un radio de dos bandas
  • Cuatro teléfonos celulares
  • Tres cintas eslabonadas
  • 640 eslabones
imagen-cuerpo

DETENIDO A DISPOSICIÓN DE LA FGR

El detenido y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para iniciar las investigaciones correspondientes.

La localización de este material representa un golpe significativo a las estructuras criminales que operan en la región, ya que el dispositivo decomisado se emplea para detonar explosivos a distancia, lo que incrementa la peligrosidad de las actividades delictivas.

El Gabinete de Seguridad informó los eventos más relevantes del 19 de agosto de 2025, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
SEP dará vales escolares el 1 de septiembre a estos estudiantes
Nacional / México

SEP dará vales escolares el 1 de septiembre a estos estudiantes

Agosto 20, 2025

El objetivo de estos apoyos es reducir la carga financiera que representa para los tutores la adquisición de útiles escolares para el regreso a clases

Criminales de alto perfil que han pasado por el Cefereso 11 de Hermosillo
Nacional / México

Criminales de alto perfil que han pasado por el Cefereso 11 de Hermosillo

Agosto 20, 2025

Desde su inauguración en el 2012, este penal se ha posicionado como uno de los centros penitenciarios de más alta seguridad en México

Detienen a 13 personas por el asesinato de colaboradores de Clara Brugada en CDMX
Nacional / México

Detienen a 13 personas por el asesinato de colaboradores de Clara Brugada en CDMX

Agosto 20, 2025

Ximena Guzmán y José Muñoz fueron ultimados el 20 de mayo de 2025, cuando fueron interceptados por un motociclista sobre la calzada de Tlalpan