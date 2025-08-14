Registran en Cajeme interesados en programa Vivienda Bienestar

El registro para acceder a una de las cuatro mil casas que se construirá este año en Cajeme del programa Vivienda Bienestar se tiene abierto en la colonia Pioneros y en Pueblo Yaqui para todos aquellos interesados en formar parte del programa.

Personal de la Secretaría del Bienestar informó que el registro permanecer abierto hasta el domingo 17 de agosto por la tarde y se busca que acudan todas las personas interesadas con su documentación para inscribirse y pasar a la segunda etapa del programa, en caso que sean elegibles al programa.

En Obregón el registro es en la Rafael Amaya de la colonia Pioneros de Cajeme, ubicada en la calle Micaela Castelo Limón y Carlos Amaya, con un horario de las 08:00 a las 17:00 horas, mientras que en Publo Yaqui es en la primaria Josefina Viuda de Galvez, ubicada en la calle Aquiles Serdán, con un horario de atención de las 08:00 a las 19:00 horas.

¿QUÉ DEBEN LLEVAR PARA REGISTRARSE?

Para el registro las personas deben presentar original y copia de su identificación oficial vigente, Curp actualizado y comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Para ser elegibles las personas deben tener 18 años o más, en caso de ser menores deben tener dependientes económicos en primer grado, así como ingreso familiar específico no mayor a dos salarios mínimos, no ser derechohabiente del Infonavit, Fovissste, Pemex, Issfam u otro instituto de vivienda, ni haber recibido apoyo previamente por parte de la Conavi.

Las personas solicitantes no deben de tener una vivienda propia para que pueda ser considerada y se contará como atención prioritaria a las mujeres jefas de hogar, personas adultas mayores, población indígena y habitantes de zonas prioritarias.

Luego de haberse registrado, las personas seleccionados para continuar con el proceso serán contactadas vía telefónica y se programará una visita a su domicilio.

Este año se construirán en Cajeme cuatro mil viviendas y en global se tiene la meta de alcanzar las 6 mil 145 en seis predios que abarcan un total de 48 hectáreas dentro del municipio.